Slovensko-nemško partnerstvo: krepitev avtomobilske in vesoljske industrije

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon na obisku gosti nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock. Ministrici sta govorili o slovensko-nemškem strateškem partnerstvu, pomenu širitve EU in reform ter o aktualnih zunanjepolitičnih temah s poudarkom na vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. Dogovorili sta se tudi, na katerih področjih bosta državi še okrepili sodelovanje, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Fajonova in Baerbockova sta pregledali izvajanje slovensko-nemškega strateškega partnerstva, ki sta ga podpisali julija 2022 ob obisku slovenske ministrice v Berlinu.

Dogovorili sta se za okrepitev sodelovanja na področju avtomobilske in vesoljske industrije ter podpore slovenskega članstva v Evropski vesoljski agenciji, za zavezanost Ljubljansko–haaški konvenciji, sodelovanje pri prednostnih temah Slovenije v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov (OZN), podnebni varnosti, s poudarkom na enakosti spolov v konfliktih; boju proti dezinformacijah, partnerstvu z Global Diplomacy Lab; sodelovanju med diplomatskima akademijama ter vzajemni pomoči pri večjih naravnih nesrečah.

Annalene Baerbock in Tanja Fajon Foto: STA

Širitev Evropske unije

Ministrici sta posebno pozornost namenili širitvi EU, ki je v strateškem interesu Slovenije, Nemčije in EU.

"S kolegico Baerbockovo sva se dogovorili, da bosta Slovenija in Nemčija skupaj promovirali t. i. non-paper o učinkovitejšem procesu širitve s predlogi za tehnične spremembe širitvene metodologije z uporabo kvalificirane večine in še naprej tesno sodelovali na Zahodnem Balkanu," je povedala Fajonova. Dodala je, da si želi, da bi vrh EU dal do konca leta pomembne signale glede širitve EU na Zahodni Balkan.

Najhujša mednarodna kazniva dejanja ne smejo ostati nekaznovana

"Najprej moramo zagotoviti trajno premierje v Gazi, priti do mednarodne mirovne konference, s katero bi dosegli varnost in ki bi vodila k priznanju Palestine. Zato podpiramo vse pobude za rešitev v obliki dveh držav in za mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev," je glede razmer na Bližnjem vzhodu povedala slovenska ministrica.

"Obsojam napoved izraelske vlade, da finančno podpre nadaljnjo gradnjo judovskih naselbin. Napoved uničenja določenih palestinskih gradenj, vključno s tistimi, ki so jih financirale države članice EU ali EU, je nesprejemljiva. Širitev judovskih naselbin in uničenje humanitarne infrastrukture, ki so jo prispevali mednarodni donatorji, ne bo zagotovila varnosti Izraela ali prispevala k uničenju Hamasa," je še dodala ministrica in poudarila, da "najhujša mednarodna kazniva dejanja, vključno z zločinom agresije, ne smejo ostati nekaznovana. V tem smislu se zahvaljujem Nemčiji za podporo pri sprejemu Ljubljansko-haaške konvencije, ki zapolnjuje vrzel v mednarodnem pravu in pravosodju."

Ministrici sta govorili tudi o Konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (The United Nations Climate Change Conference – COP 28) in članstvu Slovenije v Varnostnem svetu OZN. Foto: STA

"Z Nemčijo kot našo zunanjepolitično partnerico bomo tesno sodelovali in izvajali morebitne skupne dejavnosti na področjih, kot so ženske, mir in varnost, feministična zunanja politika, podnebje ter vodna diplomacija," je poudarila Fajonova.

Ministrici sta obiskali tudi Državni logistični center Roje, kjer sta si ogledali opremo za protipoplavno zaščito in se seznanili z delovanjem slovenske enote za prečrpavanje velikih količin vode, ki je tudi del nabora sil v mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Obiskali sta tudi skladišče zmogljivosti RescEU, kjer so shranjene zaloge osebne zaščitne opreme za boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam. Uprava za zaščito in reševanje se je s spominsko fotografijo v imenu Slovenije zahvalila Nemčiji za njeno nesebično pomoč po poplavah.

Zunanji ministrici Foto: STA