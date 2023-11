Varnostni svet ZN znova o razmerah na Bližnjem vzhodu

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres bo danes v VS ZN spregovoril o aktualnem dogajanju na Bližnjem vzhodu. V razpravi bo sodeloval tudi posebni koordinator ZN za mir na Bližnjem vzhodu Tor Wennesland. Svoje stališče bo predstavila še Fajonova, ki je v preteklih dneh obiskala Izrael, Jordanijo in Egipt. Na obisku se je večkrat zavzela za trajno premirje. Prepričana je tudi, da je pravi cilj rešitev dveh držav s priznanjem Palestine.

V Gazi minuli petek začela veljati prekinitev ognja

Udeležba Tanje Fajon na zasedanju je pomembna z vidika skorajšnjega nastopa nestalnega članstva Slovenije v VS ZN, kjer bo situacija na Bližnjem vzhodu redno na dnevnem redu, pojasnjujejo pri ministrstvu za evropske in zunanje zadeve.

V Gazi je minuli petek začela veljati prekinitev ognja, ki je omogočila dostavo nujno potrebne humanitarne pomoči. Samo v zadnjem dnevu je enklavo doseglo več kot sto tovornjakov pomoči v obliki hrane, vode, zdravil in goriva. Obenem sta si palestinsko gibanje Hamas in Izrael dnevno izmenjala talce in zapornike. Nazadnje je v torek Hamas izpustil 12 talcev, deset izraelskih in dva tuja državljana, izraelske zapore pa je zapustilo 30 palestinskih žensk in najstnikov. Humanitarni premor bo predvidoma trajal do četrtka zjutraj, a obstaja možnost podaljšanja.

Varnostni svet ZN je sicer šele pred okoli dvema tednoma uspel prvič sprejeti resolucijo o vojni v Gazi, ki je takrat trajala že več tednov. V njej zahtevajo od obeh strani, da omogočijo neoviran dostop za dostavo humanitarne pomoči.