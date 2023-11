Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je ob robu zasedanja Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu v New Yorku sestala s kitajskim kolegom Wang Yijem in generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresem.

"Z ministrom za zunanje zadeve Kitajske sva imela vsebinsko srečanje ob robu zasedanja Varnostnega sveta ZN. Še naprej bomo utrjevali bilateralne odnose, tudi na gospodarskem področju in pri zimskih športih. Kitajski sem se zahvalila za organizacijo današnje razprave v Varnostnem svetu o Bližnjem vzhodu," je na omrežju X sporočila Fajon.

Iz njenega urada so kasneje sporočili, da je kolegu zagotovila, da lahko Kitajska računa na Slovenijo kot verodostojno in aktivno nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

Rešitev na Bližnjem vzhodu mora biti dolgoročna

Ministrica se je po nastopu na odprti ministrski razpravi o Bližnjem vzhodu v Varnostnem svetu, ki ga je pripravila Kitajska kot predsedujoča temu organu ZN v decembru, srečala še z Guterresem.

Generalni sekretar ZN se je Sloveniji zahvalil za konstruktivno in dejavno vlogo v ZN, so sporočili iz ministričinega kabineta. Dodali so, da sta se sogovornika strinjala, da je treba okrepiti napore mednarodne skupnosti v smeri iskanja dolgoročne politične rešitve bližnjevzhodnega konflikta.

"Veselim se nadaljnjih aktivnosti Slovenije znotraj ZN, zlasti v naslednjih dveh letih, ko bomo sedeli za mizo Varnostnega sveta," je izjavila ministrica.

"V čast mi je, da lahko prvič nagovorim Varnostni svet, in to na mednarodni dan solidarnosti s palestinskim ljudstvom."

Ali je rešitev dveh držav še možna?

Po govoru v Varnostnem svetu je ministrica v izjavi za dopisnike pri ZN ponovila poziv k takojšnjemu trajnemu premirju v Gazi in k popolnemu humanitarnemu dostopu do civilistov v Gazi. "Edina politična rešitev za varnost Izraela je rešitev dveh držav in priznanje Palestine," je med drugim dejala.

Na vprašanje kitajskega novinarja ali je rešitev dveh držav še možna, je Fajon odgovorila, da je sedaj za to zgodovinska priložnost in dodala, da podpira zamisel mirovne konference s konkretnim načrtom za nadaljnje korake, ki bodo vodili v rešitev dveh držav in priznanje palestinske države.