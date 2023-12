Nemška zunanja ministrica v torek na obisku pri Fajonovi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo v torek na obisku gostila ministrico za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Annaleno Baerbock. Namen obiska je krepitev sodelovanja in nadaljevanje rednega političnega dialoga med obema državama ter izmenjava stališč o aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih temah.