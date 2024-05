Slovenski turizem beleži nadaljnjo rast števila nočitev

Navedla je, da so lani v slovenskem turizmu zabeležili rekordne številke. "Slovenski turizem je praktično v popolnosti okreval in tudi pogledi za naprej so optimistični," je dejala in povedala, da se zmerna rast, ki so si jo zastavili v aktualni turistični strategiji, nadaljuje tudi letos.

Pojasnila je, da so v prvih štirih mesecih leta zabeležili enoodstotno rast števila nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. Pri tem se je število nočitev tujih gostov povečalo za štiri odstotke, število nočitev domačih gostov pa se je zmanjšalo za dva odstotka.

Opazno več turistov iz Velike Britanije

63 odstotkov nočitev so ustvarili tuji gostje, največ z bližnjih trgov, ki so dostopni z avtomobili, torej Italijani, Avstrijci, Hrvati, Nemci in Srbi. Spodbudna je rast prenočitev turistov iz Velike Britanije, ki jih je bilo za kar 27 odstotkov več, za 13 odstotkov pa se je povečalo število prenočitev gostov iz Francije, je nanizala Pak Olajeva.

Dodala je, da so pozitivni tudi podatki o nočitvah gostov z oddaljenih trgov, predvsem ameriškega, kjer STO že nekaj časa intenzivno vlaga v promocijske aktivnosti. V prvi tretjini letošnjega leta so gostje iz ZDA ustvarili za 11 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani.

Rast števila nočitev v slovenskem turizmu se je nadaljevala tudi v času prvomajskih praznikov, ko se je še okrepila. V tednu dni so namreč zabeležili skoraj 300 tisoč nočitev, kar je skoraj pet odstotkov več kot med lanskimi prvomajskimi prazniki.

Več nočitev tujih gostov in manj domačih

Povečalo se je število nočitev tujih gostov, in sicer za 15 odstotkov, število nočitev slovenskih gostov pa se je zmanjšalo za 12 odstotkov. Največ nočitev tujih gostov so v času praznikov ustvarili poljski turisti. Izjemna rast števila nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je pokazala pri gostih iz Srbije.

Na STO so optimistični tudi glede poletnih počitnic in nadaljevanja leta, ko pričakujejo nadaljnjo zmerno rast. "Po podatkih našega turističnega gospodarstva so rezervacije na enaki ravni kot v lanskem letu, ponekod tudi že boljše," je dejala. Nadaljnja rast se kaže predvsem na tujih trgih, pri čemer se nadejajo tudi več obiska iz bolj oddaljenih držav.