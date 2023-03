Slovenski glasbeni skupini ukradli poln prtljažnik opreme: Za nas ima neprecenljivo vrednost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski glasbeni skupini Fed Horses se je zgodil neprijeten dogodek, ponoči so jim iz avtomobila ukradli inštrumente, s katerimi koncertirajo in ustvarjajo nove pesmi. Zapisali so, da ima ukradena oprema za njih "neprecenljivo vrednost".