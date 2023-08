Slovenski dijak najboljši mladi astronom na svetu

S 16. mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki se je v soboto zaključila v poljskem mestu Katovice, se slovenska ekipa vrača z eno zlato, dvema srebrnima in eno bronasto medaljo ter pohvalo. Skupni zmagovalec olimpijade je postal Peter Andolšek iz Gimnazije Bežigrad, so sporočili z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.

"Peter Andolšek je bil najboljši med najboljšimi. Poleg absolutne zmage je zmagal tudi v dveh od treh kategorij, v astronomskih opazovanjih in obdelavi astronomskih podatkov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zlato medaljo je prejel že tretje leto zapored

Andolšek je že tretje leto zapored prejel zlato medaljo, kar ni uspelo še nobenemu slovenskemu tekmovalcu na olimpijadah iz znanja naravoslovnih ved. Tokrat pa je slavil kot najboljši mladi astronom na svetu, so dodali.

V desetih letih, odkar se tekmovanja udeležujejo slovenski dijaki, je to drugič, odkar ima Slovenija skupnega zmagovalca. Leta 2017 je na Tajskem zmago dosegel Aleksej Jurca. Gre za izjemen dosežek, ki ne uspeva niti najmočnejšim ekipam na svetu, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na letošnji olimpijadi so slavili tudi ostali člani ekipe. Žan Ambrožič z Gimnazije Kranj in Miha Brvar z Gimnazije Bežigrad sta prejela srebrni medalji, Žan Arsov, ki prav tako obiskuje Gimnazijo Bežigrad, je prejel bronasto medaljo, Marija Judež iz Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Novo mesto pa pohvalo.

Sodelovalo je rekordnih 50 držav

Na 16. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike je sodelovalo rekordnih 50 držav s skupno okoli 250 tekmovalci. Olimpijada je neke vrste astronomski triatlon, na katerem so dijaki znanje preizkusili v teoretičnih in opazovalnih nalogah ter v obdelavi astronomskih podatkov.

Slovensko ekipo so vodili Vid Kavčič, Andrej Guštin in Dunja Fabjan. Pri državni selekciji, pripravah ekipe in izvedbi tekmovanja so sodelovali še Andreja Gomboc, Simon Bukovšek, Urban Razpotnik, Rok Kovač, Jon Judež, Ema Mlinar, Jakob Jurij Snoj in Ajda Erjavec. Astronomska tekmovanja ter priprave in selekcije astronomske olimpijske ekipe organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Olimpijada je potekala med 10. in 20. avgustom na Poljskem, kjer letos obeležujejo 550. obletnico rojstva poljskega astronoma Nikolaja Kopernika. Naslednja olimpijada bo v Braziliji.