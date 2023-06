Ta redek pojav lahko nocoj opazujete na nebu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že danes zvečer, pa tudi v četrtek bo na nebu vidna konjunkcija Marsa, Venere in Lune, ki bodo zelo blizu skupaj in bodo dobro vidni tudi s prostim očesom. "Svoje poglede usmerite 20 ločnih stopinj nad obzorje v ozvezdje Raka. Skupaj bodo vsi trije zašli okoli 23.41," svetujejo na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko.