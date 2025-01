Blue Ghost naj bi na Luno predvidoma prispel v približno 45 dneh, Resilience pa v od štirih do petih mesecih. Cilj obeh misij brez posadke je nadgraditi uspeh prav tako teksaškega podjetja Intuitive Machines, katerega lunarni pristajalni modul Odisej je lani uspešno pristal na Zemljinem naravnem satelitu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pristajalnik Blue Ghost bo v imenu Nase in v luči priprav na prihodnje misije s človeško posadko med drugim raziskoval notranjo strukturo Lune in njene toplotne lastnosti, pa tudi Zemljino magnetosfero. Medtem bo Resilience, opremljen z mikroroverjem, imenovanim Tenacious, raziskoval Lunino površje in zbiral razsuti material.

Falcon 9 Foto: Reuters

"Vsak mejnik, ki ga bomo dosegli, bo zagotovil dragocene podatke za prihodnje misije ter nazadnje ohranil ZDA in naše mednarodne partnerje na čelu raziskovanja vesolja," je v torek povedal izvršni direktor podjetja Firefly Aerospace Jason Kim.