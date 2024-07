Lorenzo Bruzzone in Leonardo Carrer z Univerze v Trentu sta skupaj z ekipo s pomočjo radarja odkrila jamo na območju, imenovanem Morje tišine, nedaleč od mesta, kjer sta pred 55 leti na Luno stopila astronavta Neil Armstrong in Buzz Aldrin.

Moon caves? Over 15 years, our Lunar Reconnaissance Orbiter has found dozens of lunar pits, which are likely openings to caves formed from molten lava. A new study of LRO radar data confirms that the tube network is more extensive than previously thought. https://t.co/adw7wgUxII