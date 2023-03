Danes se začenja pomlad, v astronomskem observatoriju dan odprtih vrat #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob enakonočju svoja vrata odpira tudi astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na Golovcu v Ljubljani. Tako so za danes pripravili prireditev Dan odprtih vrat, nanjo pa se je treba naročiti prek spletne strani observatorija.

Ob enakonočju svoja vrata odpira tudi astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na Golovcu v Ljubljani. Tako so za danes pripravili prireditev Dan odprtih vrat, nanjo pa se je treba naročiti prek spletne strani observatorija. Foto: STA

Danes se začenja koledarska pomlad, temperature pa bodo v prihodnjih dneh predvidoma nadpovprečne, je za STA dejal meteorolog agencije za okolje Blaž Šter. Ob današnjem enakonočju in začetku pomladi bodo v astronomskem observatoriju na Golovcu v Ljubljani pripravili dan odprtih vrat s predavanji, obiskom teleskopa in opazovanjem zvezd.

Za danes je napovedano spremenljivo do pretežno oblačno vreme, občasno so mogoče manjše krajevne padavine, a se bo nebo proti večeru začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija, je razvidno iz vremenske napovedi. Ustaljeno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, temperature pa bodo predvidoma presegle 20 stopinj Celzija, je napovedal Šter.

V tem tednu pa se bodo po Šterovih besedah prebudile tudi rastline, morebitnih možnosti za pozebe pa za zdaj še ni mogoče oceniti.

Na severni polobli pomlad, na južni jesen

Enakonočje ali ekvinokcij je čas, ko je sonce natančno nad ekvatorjem, kar pomeni, da je nad obzorjem toliko časa kot pod obzorjem. Noč in dan sta tako približno enako dolga. Ta pojav se zgodi dvakrat letno, in sicer okoli 20. marca ob začetku pomladi in ob začetku jeseni. Z marčevskim enakonočjem se na severni polobli začenja pomlad, na južni pa jesen.

Ob enakonočju svoja vrata odpira tudi astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na Golovcu v Ljubljani. Tako so za danes pripravili prireditev Dan odprtih vrat, nanjo pa se je treba naročiti prek spletne strani observatorija.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Program je sestavljen iz dopoldanskega ogleda observatorija in večernega predavanja, obiska teleskopa Vega ter opazovanja zvezd prek teleskopa na bližnjem travniku. Ob tem so v observatoriju poudarili, da opazovanje zvezd v primeru slabega vremena odpade.