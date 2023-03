Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo pihal jugozahodnik. Jutranje temperature ob koncu tedna bodo še okoli ledišča, čez dan bo vse topleje.

Danes bo pretežno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sončno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno jasno, predvsem na zahodu bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo manjše, krajevne padavine, deloma plohe.