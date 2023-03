Ta teden redek nebesni pojav: ponoči je vidno skoraj celotno osončje

Planetarna parada je najbolje vidna zunaj naseljenih območij, nebesna telesa pa so enako vidna na južni in severni polobli. Nazadnje se je pet planetov tako kot sinoči poravnalo leta 2020 in pred tem leta 2016. To se, kot pravijo strokovnjaki, zgodi, ker je sončni sistem oblikovan kot ploščat disk s planeti, ki krožijo okoli iste ravnine.

"Čudovito jasno nebo – Venera in Mars sta videti super –, škoda le, da smo tako daleč na severu, Jupiter in Merkur sta dejansko postavljena skupaj s Soncem," je na svojem profilu na Twitterju zapisala škotska astronomka Catherine Heymans.

Fab to see so many #PlanetaryParade enthusiasts on Portobello beach tonight 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿. Gorgeous clear skies - Venus and Mars looking resplendent - just a pity that we're so far North, Jupiter and Mercury essentially set with the Sun. #DoLookUp! pic.twitter.com/uhjSOSkxRo