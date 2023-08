Ne pozabite se ozreti v nebo, videli boste izredno redek fenomen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

30. avgusta, torej danes zvečer, bo na vzhodu vzšla najsvetlejša luna leta 2023. Gre za izredno redek nebesni dogodek, ki združuje modro in super luno. Luna sicer ne bo modre barve, se pa ta termin uporablja za drugo polno luno v istem mesecu.

Superluna nastane, ko polna luna tesno sovpada s perigejem, torej je na točki, ki je najbližje Zemlji, zaradi česar je videti približno 14 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša kot na svoji najbolj oddaljeni točki. Polna luna v noči na 31. avgust je tretja superluna leta 2023.

Sicer pa bo luna danes tudi polna. Običajno ima vsak mesec eno polno luno, a glede na to, da Lunin cikel traja približno 29,53 dneva, se približno enkrat na 2,7 leta zgodi, da imamo v enem mesecu dvakrat polno luno. Prvo polno luno smo avgusta lahko opazovali že 1. v mesecu, jutri, 30. avgusta, pa bo tako že druga.

Če torej združimo zgornja dva dogodka – ko se Luna v svoji orbiti najbolj približa Zemlji in to v času, ko je polna –, dobimo super modro luno, ki bo vidna nocoj in bo videti še bližje Zemlji kot polna luna na začetku meseca. Zadnja od štirih zaporednih super lun bo letos 28. septembra. Gre za t. i. žetveno polno luno.

Modre super lune se pojavljajo v le treh odstotkih polnih lun

Raziskave kažejo, da je približno 25 odstotkov polnih lun super lun, kar pomeni, da ne gre za tako redek pojav, precej redkejše pa so modre super lune, ki se pojavljajo v le treh odstotkih polnih lun. Naslednja bo maja 2026, leta 2037 pa se bo modra super luna pojavila januarja in marca.

Vendar pa obstaja še ena stvar, zaradi katere je ta dogodek še bolj poseben. Če boste Luno pogledali v noči na 31. avgust, boste blizu nje opazili svetlobo. To ni zvezda, ampak planet Saturn. Nebesni telesi bosta danes zvečer oddaljeni le nekaj stopinj.