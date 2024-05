Slovenska vojska v Mariboru pripravlja spektakel

Slovenska vojska (SV) bo vrata javnosti ob svojem dnevu 14. maja odprla v Mariboru, je na novinarski konferenci napovedal obrambni minister Marjan Šarec. Med razlogi za to je naštel, da je letos leto generala Rudolfa Maistra, ki je Maribor ohranil v Sloveniji, in da iz severovzhodne Slovenije prihaja največ pripadnikov vojske.

Maribor je tudi sedež 72. brigade SV, ki se je po Šarčevih besedah lani izkazala pri poplavah, "s tem želimo pokazati, da je Maribor za nas tudi izjemno pomembno mesto". 14. maja se bo namreč v dvorani Tabor ob 18. uri začel koncert Big banda orkestra SV, ki se mu bodo pridružili Vlado Kreslin, Nina Pušlar, Leopold I., Tokac in glasbeno presenečenje, je napovedal obrambni minister.

Vojaški orkester vadi novo slavnostno uverturo

Vodja Big banda orkestra SV Rudolf Sternad je razkril, da vojaški orkester pravkar vadi novo slavnostno uverturo, ki je bila napisana posebej za dan SV. Glasbeno delo po njegovih navedbah opeva ljubezen do domovine, tovarištvo, pogum, slogo in moč. Ob tem je prepričan, da bo letošnji dogodek celo presegel lanskega, ki je postavil zelo visoke standarde.

Vstopnice za koncert je mogoče za simbolnih pet evrov kupiti pri družbi Eventim, ta znesek pa gre v celoti v dobrodelne namene za pomoč vsem prizadetim v lanskih poplavah.

Med 10. in 17. uro si bodo obiskovalci lahko ogledali vse, kar vojska ponuja, od tehnike do kariernih in izobrazbenih možnosti, dogajanje pa bodo popestrili dinamični nastopi vojakov, je dejal načelnik generalštaba SV Robert Glavaš. V slovesnem delu dneva bosta predsednica republike Nataša Pirc Musar in obrambni minister podelila še najvišja priznanja in čine pripadnikom SV.

Šarec: Stereotip vojaka s puško v roki, ki se plazi po blatu, ne velja več

"Ta dan bomo izkoristili, da pokažemo opremo in mladim predstavimo možnosti zaposlovanja," je nadaljeval Šarec. V SV po njegovih zagotovilih ni poklica, ki ga ne bi potrebovali, saj stereotip vojaka s puško v roki, ki se plazi čez blato, ne velja več. "V SV se lahko resnično zelo daleč pride, če si prizadeven, če imaš svoj cilj, če imaš vizijo," je dodal.

Šarec je še navedel, da so lani zaposlili rekordnih 334 novih pripadnikov vojske, kar je prvič po letu 2010, da so presegli številko 300. "Rečem lahko, da smo na dobri poti," je dejal Šarec in to pripisal številnim ukrepom, med drugim povečanemu interesu za tabore za mlade, časovnemu skrajševanju postopka za zaposlitev v SV in skoraj 500 vojaškim štipendijam, ki so med najvišjimi v državi.