Slovenska rešitev za bolj zdravo in srečno življenje psov in mačk

Slovensko in mednarodno prepoznavno družbo Dogoteka že več let lepša življenje našim hišnim ljubljencem ter lajša skrbi njihovim lastnikom. Skrb za dolgoživost in dobro počutje njunih malih živali je ustanoviteljici podjetja – sestri Živo in Ksenijo – privedla do tega, da je podjetje iskalo učinkovito in naravno rešitev za njihovo zdravje in fizično kondicijo.

V prispevku pišemo o tem, kaj njihove najbolj prodajane izdelke loči od konkurence in zakaj so tako posebni, ter prilagamo tri primere dobrih praks, kjer so slovenski lastniki psov, nekateri tudi že obupani nad iskanjem zadovoljivih izdelkov za svoje hišne ljubljenčke, rešitve našli pri podjetju Dogoteka.

Podjetje je znanje in izkušnje združilo z nedavnimi znanstvenimi odkritji v strogo izbrano linijo izdelkov Dogoteka. To je posebna linija visokokakovostnih izdelkov za hišne ljubljenčke, ki uporablja titrirane in standardizirane aktivne sestavine naravnega izvora, razvita z inovativnimi farmacevtskimi tehnikami z enako strogostjo, kot je rezervirana za razvoj humanih zdravil. Kot pravita ustanoviteljici, so izdelki Dogoteka s srcem narejeni v Italiji in tako pomagajo, da je življenje njunih psov ter psov in mačk kupcev bolj zdravo in srečno.

Prve prehranske izdelke Dogoteka so pri podjetju na trg lansirali januarja 2016. V petih letih se je njihov portfelj izdelkov povečal iz 4 izdelkov na 13. "Poslušali smo svoje stranke in poskušali dodati tisto, kar najbolj potrebujejo. V svojih izdelkih uporabljamo ekskluzivne mešanice, ki so rezultat naših raziskav in "know how-a". Predvsem pa smo v teh petih letih največji poudarek dali kakovosti izdelkov. Sorazmerno z rastjo podjetja je rasla kakovost. V kratkem času smo prekvalificirali vse naše izdelke, za katere ta kategorija obstaja, iz navadnih prehranskih dodatkov v prehranske dodatke za posebne prehranske namene," uvodoma povesta sestri Živa in Ksenija iz podjetja Dogoteka.

In kaj je tista razlika med prehranskimi dodatki za posebne prehranske namene ali dietnimi prehranski dodatki? Dietni prehranski dodatki lahko zadovoljijo določen prehranski namen živali, katerih funkcije (prebavni proces, absorpcija ali metabolizem) so spremenjeni bodisi začasno ali trajno v nepovratni obliki. Od vnosa te vrste prehranskih dodatkov imajo živali koristi, ker zadovoljujejo potrebe njihovega zdravstvenega stanja. Hrana za živali, namenjena za posebne prehranske namene, znana pod kratico PARNUTS (dodatki za posebne prehranske namene), je urejena z Direktivo 2008/38 ES. V primerjavi s običajnimi prehranskimi dodatki je za prehranske dodatke, namenjene posebnim prehranskim namenom, natančno določen vidik, obdobje uporabe, kvalitativno-kvantitativni profil sestave, primeren za izpolnitev določenega prehranskega namena, in intervencija veterinarja pred uporabo ali v primeru podaljšanja obdobja uporabe.

Proartleg in Proartleg Maxy – za "mini" in "maksi" pse

Med njihovi najbolj prodajanimi produkti so, kot pravita, od vsega začetka izdelki iz "družine" Proartleg, Proartleg in Proartleg Maxy, ki sicer letos januarja na trg prihajata z izboljšano formulo, ki jim omogoča uvrstitev v kategorijo PARNUTS in z novim imenom DogoMaxy in DogoMini. Oba izdelka sta namenjena podpiranju osteoartikularnih funkcij, kit in vezi pri psih na splošno ali npr. pri psih, ki so izpostavljeni intenzivnemu delu.

V obeh izdelkih od vsega začetka uporabljajo ekskluzivno mešanico ProTrixan, ki v uravnoteženi in sinergijski obliki združuje sestavine naravnega izvora, obsežno proučene in potrjene z mednarodno znanstveno literaturo. Protrixan® je mešanica, ki spodbuja delovanje sklepov, deluje kot antioksidant in podpira več celičnih tarč. "Proartleg in Proartleg Maxy se uporabljata uspešno tako pri preprečevanju in samem zdravljenju degenerativnih boleznih kot pri težavah v rasti psov, kjer sta prisotna vnetje in bolečina. Primeri naših strank (več o tem v nadaljevanju), ki smo jih v letih objavili, nazorno kažejo na to, kako lahko prehranski dodatek spremeni kakovost življenja psov in mačk. Predvsem kar zadeva degenerativne bolezni ter preprečevanja le-teh, so prehranski dodatki zelo močno orožje v rokah lastnika psa ali mačke," razložita Ksenija in Živa.

Proartleg Junior – za odraščajoče mladiče

Kot tretjega med njihovimi najbolj prodajanimi izdelki sestri Živa in Ksenija izpostavljata izdelek Proartleg Junior iz iste družine, ki je namenjen vsem mladičkom, saj podpira normalni razvoj kosti in sklepov psov in mačk v fazi razvoja. Tudi ta izdelek sicer prihaja na trg z novim imenom in izboljšano formulo. Novi DogoJunior bo imel v svoji že tako bogati formuli tudi ribje olje, dobro znan vir nenasičenih maščobnih kislin serije omega 3. Omega 3 maščobne kisline kot tudi omega 6 so opredeljene kot esencialne maščobne kisline, ker jih organizem ne more sintetizirati, zato morajo biti takšna hranila nujno prisotna v prehrani mladiča. Proartleg Junior oziroma DOGOJunior ima, za razliko od konkurenčnih izdelkov namenjenih odraščajočemu mladiču, na seznamu sestavin rastlinske izvlečke, ki so še posebej pomembni za podporo rasti mladiča.

"Glukozamin in hondroitin sulfat sta vsekakor koristna pri uresničevanju cilja pomoči pravilni rasti in razvoju kosti mladičkov. Vendar je organizem mladičkov na splošno že sposoben sintetizirati potrebno količino glukozamina in hondroitina za njihovo rast; dodatek je namenjen podpori te kvote in izboljšanju v primeru fizioloških pomanjkljivosti. Mi smo prepričani, da je treba dati poudarek drugim sestavinam izdelka; če imamo na eni strani samo dve komponenti, ki pomagata pri zdravju hrustanca in kosti, imamo na drugi strani popolnejši izdelek, ki poleg prej omenjenega delovanja s pomembnimi rastlinskimi izvlečki podpira osteoartikularne funkcije. Proartleg Junior oziroma DOGOJunior se lahko uporablja neprekinjeno (in ne s premori, kot so se morebiti stranke navadile) ravno zaradi poudarka, ki ga dajemo rastlinskim izvlečkom," obrazložita Živa in Ksenija.

Lactoadapt – za urejeno črevesno mikrofloro

Potem je tu Lactoadapt, ki je četrti izdelek, s katerim so pri podjetju Dogoteka začeli svojo zgodbo. Tudi ta izdelek je uvrščen v kategorijo PARNUTS. Koristen je v primerih prehranskega, klimatskega in prehrambenega stresa; še posebej koristen je za zmanjšanje akutnih motenj črevesne absorpcije, med akutno drisko in kasnejšimi obdobji okrevanja.

"Opažamo, da še vedno veliko ljudi ne ve, kako uporabljati ta izdelek, ali drugače povedano, ne zavedajo se, da je prav od črevesne mikroflore odvisno zdravje in dobro počutje njihovega psa ali mačke. Črevesna mikrobiota je od vsega začetka podvržena raznovrstnim spremembam, ki so posledica prilagajanja različnim faktorjem, kot so prehrana, okoljske spremembe, različna bolezenska stanja, zdravila. In tu ima pomembno vlogo LactoAdapt," menita.

Na tem mestu Živa in Ksenija izpostavita še drugo težavo, ki jo opažata pri uporabi probiotikov iz humane medicine pri psih. "Ne odsvetuje se, da bi svojim živalim dajali probiotike za ljudi, res pa je tudi, da obstajajo probiotiki, ki so posebej zasnovani zanje in so vsekakor bolj učinkoviti od tistih, ki so namenjeni za človeško uporabo," svetujeta.

Da bi bil probiotik sicer učinkovit in varen, je treba upoštevati številne vidike:

Organizmi ne smejo biti patogeni.

Biti morajo odporni na prebavo želodčnih kislin in črevesnih encimov.

Pomembno je, da dosežejo mesto delovanja v ustreznih količinah.

Pomembno je, da se probiotiki lahko prilepijo na epitelijsko površino.

Biti morajo sposobni vplivati na gostiteljev imunski odziv.

Po koncu zdravljenja morajo zapustiti telo psa.

"Vse te lastnosti so zagotovo potrjene z nakupom izdelka LactoAdapt, ki je posebej zasnovan za te težave," poudarita.

MultiAdapt in CortiAdapt

Kot peti izdelek je luč sveta ugledal MultiAdapt, ki je primarno nastal v želji narediti več kot navaden multivitaminski dodatek. "Zato smo združili v enem izdelku vitamine, mikroelemente in rastlinske ekstrakte. Tako je nastal MultiAdapt, večfaktorski prehranski dodatek, koristen za spodbujanje naravnega imunskega sistema, za optimizacijo metabolizma in okrevanja mišic," povesta Živa in Ksenija. MultiAdapt® je tako uravnotežena izbira mešanice vitaminov, mineralov in rastlinskih ekstraktov, ne v nasprotju, ampak v sinergiji med seboj, s pravim ravnovesjem med odmerjenim odmerkom in priporočenimi dnevnimi količinami, da se prepreči prekomerno kopičenje s kontrastnimi učinki na želene.

"Tudi pri tem izdelku poudarimo, da se z izbiro izdelka, zasnovanega in formuliranega posebej za pse in mačke, zagotovi dodatno varnost, da so uporabljene surovine najprimernejše za namen izdelka. Na tem izdelku je sicer slika najinega psa Valdeza. To je pes, ki naju je kot sestri izredno povezal. Skoten pri Kseniji, podarjen Živi po opravljeni maturi. Z njim sva prepotovali celo Evropo. Od Portugalske do Norveške. Izjemen pes, ki bo ostal v najinih srcih za vedno," pripoveduje Živa Oseli Šušterčič.

Istega leta kot MultiAdapt so pri podjetju Dogoteka na trg lansirali še Cortiadapt. Tudi ta izdelek prihaja na trg z januarjem 2021 z novo formulo, ki mu omogoča uvrstitev v kategorijo PARNUTS. Namenjen je podpiranju dermalne funkcije v primeru dermatoze in prekomernega izpadanja dlake. "Tudi pri tem izdelku uporabljamo ekskluzivno mešanico, in sicer Pro Ribes – inovativno registrirano mešanico, sestavljeno iz mešanice rafiniranega olja črnega ribeza, prahu divje vijolice viola tricolor in semen črne kumine Nigella sativa," razložita Živa in Ksenija.

FertiAdapt in Diagiar

Tem izdelkom sta sledila dva precej specifična izdelka, FertiAdapt in Diagiar. Fertiadapt je tudi zadnji izdelek podjetja Dogoteka, ki jim ga je uspel uvrstiti v kategorijo PARNUTS oziroma v kategorijo prehranskih dodatkov za posebne prehranske namene. Namenjen je podpori živalim v obdobju reprodukcije – za pripravo estrusa pri psicah in razmnoževanje pri samcih. Je eno od najbolj kompletnih dodatkov na tržišču, zasnovan, da podpira žival v obdobju reprodukcije.

"Danes je realnost ta, da velikokrat potuje seme in ne več psi. Še posebej to velja v tem obdobju restrikcij, kjer je za vzreditelje edina možnost nakup ohlajenega ali zamrznjenega semena. Velikokrat so napori in denarni vložki vzrediteljev veliki. Zato je pomembno, da so možnosti za leglo čim boljše. To velja tako za samice kot za samce in FertiAdapt to omogoča," razložita Ksenija in Živa.

Diagiar po drugi strani pomaga pri precej razširjenem parazitu Giardii Lamblia, ki povzroča precejšen delež nebakterijskih drisk pri človeku in psih ter mačkah. Giardia Lamblia je majhen enocelični protozoan, ki ga najdemo v prebavilih večine domačih in divjih sesalcev, vključno s človekom. Izraz parazit sicer v osnovi označuje organizem, ki preživi s hranjenjem na račun drugega, ne da bi dal kaj v zameno. Giardia je prisotna po vsem svetu, za njo pa je značilen neposreden življenjski cikel, to je, da za razmnoževanje ne potrebujejo vmesnih gostiteljev. Psi se okužijo, ko zaužijejo cistično obliko tega parazita s pitjem onesnažene vode, uživanjem kontaminirane hrane ali lizanjem onesnažene dlake ali s stikom z onesnaženim iztrebkom, ki je prisoten v okolju, v katerem živijo. Te ciste, ki jih zaužijejo, kolonizirajo prvi del pasjega črevesa, dvanajstnika. Vsaka cista ustvari več mobilnih ličink, ki se razmnožujejo aseksualno, kar povzroča številne zrele giardije. Ciste se izločajo tudi s pasjim iztrebkom in se s tem širijo v okolju. Ciste so sicer zelo odporne na okolje, vendar jih pobije vročina (50°C), ubije jih zelo suho podnebje, belilo, kvaternarne amonijeve soli, formaldehid. Ciste lahko glede na vremenske razmere ostanejo aktivne v okolju do približno 3 mesece, pri vlažnem podnebju pa ciste preživijo zelo dolgo. Prisotnost giardije se sicer odraža v naslednjih simptomih: penasta driska, slabost, včasih vročina, pobitost in zapoznela rasti mladičev (zelo pomembno).

Prehranski dodatek Diagiar predstavlja naraven psu prijazen in učinkovit način zdravljenja giardije. Osnovan je na eteričnih oljih in učinkovito ter hitro pomaga pri zdravljenju Giardie. Njegova formula, bogata z eteričnimi olji, povezanimi z naravnimi izvlečki, prispeva k ohranjanju fiziološkega črevesnega zdravja, zahvaljujoč njihovim antiseptičnim, antidispeptičnim in antioksidantnim delovanjem. "Tukaj bi radi poudarili, da dostikrat slišiva, da ljudje pri omenjeni problematiki še vedno uporabljajo mleti suhi česen (tudi v obliki prehranskega dodatka) ali surov česen, saj med njimi velja prepričanje, da en česen na dan odžene zdravnika stran. No, to je zelo zmotno. Razlika med garličnim esencialnim oljem in surovim česnom, ko gre za uporabo pri psih, je velika. Denimo eterično olje česna, ki smo se ga odločili uporabiti v izdelku DiaGiar, vsebuje visoke koncentracije učinkovin 'skoraj' čistih proti zajedavcem. Če želimo dobiti enako količino aktivnih sestavin s surovim česnom, moramo vnesti ogromne količine s celotnim naborom lastnih aktivnih sestavin česna, vključno z veliko količino anemikantov, ki bi lahko resno škodile pasjemu zdravju," obrazložita Ksenija in Živa.

Številni primeri dobrih praks Da je uporaba izdelkov podjetja Dogoteka resnično koristna tako za zdravje kot fizično kondicijo psov, pa najbolje pričajo številne izjave zadovoljnih uporabnikov. Na tem mestu dodajamo tri primere dobrih praks, kjer so slovenski lastniki psov, nekateri tudi že obupani nad iskanjem zadovoljivih rešitev, to našli pri podjetju Dogoteka.

Podpora sklepom z ustrezno prehrano

Dobre izkušnje z edinstvenimi prehranskimi dodatki podjetja Dogoteka ima Maruša Podjed. Ker so njeni psi aktivni športniki, je ključnega pomena, da njihovim sklepom s prehranskimi dodatki nudi zadostno podporo.

"V ta namen vsem dodajam ProArtLeg, saj ta vsebuje snovi, kot sta glukozamin in hondroitin, ki sta nujna za optimalno delovanje sklepov. Ti so namreč z rednimi aktivnostmi, kot so treningi agilityja ter hoja v hribe, precej obremenjeni. Prav tako ProArtLeg dodajam svoji starejši psički Kaili, ki je že v dvanajstem letu. Z njegovo pomočjo se nam še vedno lahko pridruži pri vseh pohodih, ne da bi potrebovala protibolečinske tablete, in tako uživa aktivno življenje navkljub starosti! Za nas nepogrešljiv je tudi CelerVis Pet, ki ga dajem pred treningi agilityja ter pred in med večurnimi vzponi. Ta mišice preskrbi z dovolj energije ter jih zaščiti pred poškodbami in togostjo po aktivnosti. Največjo razliko je moč opaziti pri mojem zelo mišičastem samcu Panu. Preden sem začela dodajati CelerVis Pet, je bilo namreč težko ohranjati zanj primerno telesno težo, saj je zaradi svoje izjemne želje po teku zelo hitro shujšal. S CelerVis Petom pa mu je na voljo dovolj energije za vse 'šprinte' in ne porablja energijskih rezerv iz mišic," svojo pozitivno izkušnjo s podjetjem Dogoteka opiše Maruša Podjed.

"Dogoteko toplo priporočam!"

"Vsem, ki imate morebitne težave s svojimi štirinožnimi prijatelji in oklevate, ali se bi odločili za storitve Dogoteke, jo lahko le iskreno toplo priporočim," pa pove Gregor, še eden od množice zadovoljnih slovenskih lastnikov psov. "Ob tem pa apeliram, da dosledno upoštevate njihova navodila in – če je treba – seveda obiščete veterinarja, da opravi vse potrebne preiskave," doda. In kako je sam doživel pozitivno izkušnjo s podjetjem Dogoteka?

Po letih premora po smrti njegova prejšnjega nemškega ovčarja je prišla odločitev, da njegovo mesto zavzame nov. Glede na vse zdravstvene težave, ki so predvsem pri t. i. razstavni liniji nemških ovčarjev dokaj pogoste, se je odločil za nakup t. i. delovne linije, ki je manj dovzetna za težave s kolki in podobnim. Njegova skrita želja je bila dobiti dolgodlako psičko.

"Na podlagi izražene želje je prijatelj in izjemno izkušen kinolog ter trener Zoran Janžovnik poiskal vrhunsko leglo delovne linije nemških ovčarjev, kjer je kazalo, da bo edina prosta psička dolgodlaka. Po prvem ogledu je sledila takojšnja rezervacija in po pretekli starosti dveh mesecev je prišla v svoj nov dom, pri čemer sem bil deležen številnih koristnih nasvetov za prve mesece njenega življenja, tudi glede morebitnih znakov določenih zdravstvenih težav pri odraščanju ob hitri rasti, kot je recimo panosteitis. Tekli so tedni, meseci in skupaj s psičko ter njenim šolanjem je rasla tudi skrb zanjo. Pri petih mesecih, v času najhitrejše rasti in ob menjavi vseh zob, pa šok. Nenadoma je psička pričela šepati na prednjo levo nogo. Sprva komaj opazno, v dveh dneh pa precej bolj. Več kot je bilo gibanja, močnejše je bilo šepanje. Opustila sva šolanje in vse sprehode z izjemno najnujnejšega gibanja. Razumne razlage ni bilo, znaki pa niso bili najbolj tipični za sicer dokaj pogosti panosteitis. Obisk veterinarja se je končal s tolažbo in nekaj prehranskimi dodatki, ki pa po treh tednih niso pokazali nobenega rezultata. Sledili so ponovni klici od veterinarja do veterinarja, pri čemer so nekateri svetovali slikanje okostja, vendar sočasno priznali, da v primeru ugotovljenega vzroka, najverjetneje dodatnih preiskav (UZ, CT…) in morebitno potrebnega operativnega posega, ne bodo sposobni izvesti sami. Po klicih na svetovane priznane veterinarske ambulante je sledilo razočaranje. Čakalna doba za pregled in slikanje, skorajda daljša od tiste za ljudi," pove.

Obupan od prejete novice, da dlje časa šepa tudi psičkin bratec iz legla, je pričel iskati mogoče hitrejše rešitve, pri tem pa se je povsem slučajno obrnil tudi na vzrediteljico partnerkine lakeland terierke, na gospo Natalijo Gajari, ki ga je potolažila, da je glede na vse povedano verjetno le panosteitis in ga takoj napotila na Dogoteko, kjer naj bi zagotovo našli rešitev za težave. "Po prvem stiku so mi profesionalno svetovali takojšnje slikanje, kjer bi se dejansko pokazal vzrok težave, vendar le-to žal ni bilo takoj mogoče. Gospa se je resnično poglobila v zadevo in proučila vse, od znakov do psičkine prehrane in njene analize, ter vztrajno svetovala temeljit pregled pri veterinarju, do takrat pa jemanje Proartleg Maxy, ki bi eventuelno lahko pomagal. Brez kančka razmisleka, sem takoj naročil tablete in jih začel uporabljati s psičko. Po dveh dneh jemanja sem bil prijetno presenečen, saj se je intenzivnost šepanja prepolovila, po tednu dni je bilo komaj opazno, po 14 dneh pa nobenega šepanja več. Počasi sem previdno začel dnevno povečevati količino gibanja in treninga, tako da sva po približno 10 dneh dosegla maksimum, a težav ni bilo več, preventivno pa sva z jemanjem Proartleg Maxy nadaljevala in bova nadaljevala še kakšen mesec. Gibalno je psička po mesecu dni od konca šepanja dosegla maksimum obremenitev in niti po treningih ali daljših sprehodih čez drn in strn po hribih ni nobenih težav. Hvala, Dogoteka!" sklene Gregor.

"Obvezna oprema, ki je ne pozabimo niti na potovanjih"

Pozitivne izkušnje s podjetjem Dogoteka je z nami delila tudi Nataša Predalič - lastnica dveh cairnskih terierjev, to je pasma, ki je v osnovi zdrava in brez posebnih genetskih bolezni. "Seveda pa se, kot vsak lastnik psa, občasno soočim tudi s kakšno nepredvidljivo situacijo," uvodoma pove.

"Pred leti se je tako moj starejši samec, Hardy, na morju zastrupil. Sledilo je zdravljenje na veterinarski kliniki, ki je bilo sicer uspešno, vendar so se posledice kazale kot občasna preobčutljivost prebavil, v obliki hudih drisk in slabega počutja psa. V tistem obdobju je bilo včasih celo tako hudo, da je moral dobiti infuzijo. Ko sem srečala Ksenijo Oseli Donati na eni od pasjih razstav, mi je svetovala, naj poskusim z njihovim produktom, ki ugodno vpliva na želodec in prebavila. Z nekoliko skepse sem se odločila, da poskusim še to. Verjemite mi namreč, da sem za rešitev teh težav takrat preizkusila ogromno različnih produktov na trgu, pa žal brez uspeha. Ob prvem kruljenju v želodcu, ki je bila običajno napoved težav in driske, sem Hardyju dala eno tableto LactoAdapta in čez nekaj časa še eno. Na moje veliko presenečenje tisti dan driske ni bilo, želodec pa se je umiril v pol ure. In povsem enak odziv je imel tudi vsakokrat kasneje, ko je prišlo do podobnih težav in sem mu dala to 'čudežno' tabletko. Zato je zame LactoAdapt obvezna oprema, ki je ne pozabimo niti na potovanjih," razloži Nataša Predalič.

Njen drugi cairn Bongie je značajsko izjemno aktiven pes, zato veliko časa z njim preživijo tudi v gorah. "Na daljših poteh moram precej paziti, da terierska trma ne premaga telesne zmogljivosti in kratkih pasjih tačk. Živa Oseli Šušteršič mi je nekoč, ko sem naročila LactoAdapt, predlagala, da poskusimo še energijsko pasto CelervisPet. Z nekaj začetnimi pomisleki sem jo vzela na naš prvi izlet v gore. Všeč mi je bilo, da je pasta nekoliko lepljiva, kar pomeni, da jo poje tudi izbirčen pes, ki bi sicer kaj novega raje pljunil iz gobčka, Bongieju pa je okus celo všeč. Tisti dan sta psa po osvojenem dvatisočaku tudi nazaj, ko se jima običajno utrujenost že kar pozna, tekla polna energije in odlično razpoložena. Zato je energijska pasta CelervisPet zdaj naš redni spremljevalec na gorskih potepih," oceni in doda: "Pri poškodbi tačke nam je zelo pomagal tudi ProArtLeg Maxy v kombinaciji z MultiAdapt. Izdelke Dogoteke priporočamo vsem, ki potrebujejo učinkovito in hitro naravno pomoč za različne pasje težave."