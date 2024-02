Slovenska policija okrepila floto z novim helikopterjem #video

"Takšne priložnosti, kot je današnja, so razlog za veliko zadovoljstvo v naših vrstah, saj kažejo na spodbuden premik policije v smeri razvoja in modernizacije," je na slovesnosti izpostavil generalni direktor policije Senad Jušić. Kot je pojasnil, so prvi helikopter tipa Agusta Westland prejeli leta 2020 in od tedaj so zaradi iztrošenosti ter težko dobavljivih delov iz uporabe izločili dva starejša transportna helikopterja tipa AB 212 in AB 412.

"Čas je bil za novo opremo, nov zrakoplov, ki je za naše delo prepotreben. Odločili smo se za enak tip helikopterja, kot ga že imamo v uporabi in se je že izkazal pri našem operativnem delu, predvsem pri reševanju v gorah, ki jih policisti vsako leto opravijo okoli sto, pa tudi pri reševanju v primeru naravnih nesreč, na primer pri gašenju požara leta 2022 in pri lanskih obsežnih poplavah, ko so policisti s helikopterji evakuirali nekaj več kot 300 oseb in prepeljali okoli 13 ton hrane, goriva, medicinske ter druge nujne opreme in s prevozi pomagali gasilcem, gorskim reševalcem ter pripadnikom civilne zaščite," je navedel Jušić.

Foto: STA Tretji helikopter je bil dobavljen decembra lani, zdaj pa je pripravljen za uporabo v operativnih nalogah, kar so potrdili tudi z današnjim prikazom funkcionalnosti helikopterja. Vodja letalske policijske enote Dejan Kink je pojasnil, da gre za zelo moderen helikopter, opremljen za opravljanje vseh policijskih nalog.

Kot je izpostavil, so tako postali ena bolje opremljenih letalskih policijskih enot v EU. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je poudaril, da ima slovenska policija zdaj eno najmodernejših flot helikopterjev v regiji, medtem ko se je pred nakupom novih helikopterjev spopadala s težavami s plovnostjo in operativnostjo helikopterjev.

Hitrost, moč in več opreme

Glavne prednosti novih helikopterjev so velika potovalna hitrost, zelo velika zaloga moči, saj helikopter s polno vzletno maso lahko lebdi do višine 3.500 metrov, z enim rezervoarjem goriva pa lahko opravi okoli 800 kilometrov ali dobre štiri ure letenja. Opremljen je z vitlom, tovorno kljuko, reflektorjem in zvočnikom. "Vse to v primerjavi s starejšimi helikopterji predstavlja ogromen preskok," so poudarili na policiji.

Foto: STA

"Z najmodernejšimi helikopterji sta policijsko delo ter podpora sistemu zaščite in reševanja še učinkovitejša," je izpostavil Poklukar. Naloge letalske policijske enote so zračna podpora specialni in gorski enoti policije, nadzor državne meje in cestnega prometa, reševanje ponesrečenih v gorah, helikopterska nujna medicinska pomoč ter podpora sistemu zaščite in reševanja.

"Policisti te enote ste v zadnjih dveh letih državljanom še posebej dokazali svojo usposobljenost ter izjemen pogum ob velikem požaru na Krasu in ob lanskih katastrofalnih poplavah. Skupaj z gorskimi reševalci, gasilci, civilno zaščito in pripadniki Slovenske vojske ste rešili na desetine življenj ljudi," je zbrane na slovesnosti nagovoril minister.

Vrednost skoraj 11 milijonov evrov

Pomembnega poslanstva letalske policijske enote se po Poklukarjevih besedah zaveda tudi vlada, ki je lani v proračunu zagotovila sredstva za nov policijski helikopter. Pogodbena vrednost helikopterja italijanskega proizvajalca Leonardo je brez DDV znašala 10,85 milijona evrov.

"Sodobnega policijskega dela si brez podpore iz zraka ni več mogoče predstavljati. Prednosti in manevrske zmogljivosti helikopterjev so pri zagotavljanju varnosti velike, v resnici nepogrešljive," je izpostavil Jušić in pojasnil, da se to kaže pri reševanju v gorah, iskanju pogrešanih oseb in iskanju nevarnih storilcev. Helikopter je nenadomestljiv tudi pri preprečevanju nezakonitih migracij, nadziranju prometa, varovanju množičnih prireditev ter prevozih ponesrečenih in bolnih.