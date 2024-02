V ljudi vrgel kislino. Več poškodovanih, napadalca iščejo s helikopterjem.

"Zaradi poškodb so tri žrtve, žensko in njena majhna otroka, ter še tri druge odrasle osebe, ki so priskočile na pomoč, odpeljali na zdravljenje v bolnišnico," so po napadu v izjavi zapisali pri londonski policiji.

V bolnišnici zdravijo še tri policiste z lažjimi poškodbami.

🔴 UK - Acid attack: Nine people injured including children and police officers by a “corrosive substance” in Clapham, south London. pic.twitter.com/oxrOODt7MY — Louis Montpellier Natio (@Natio_1976) February 1, 2024

Incident se je zgodil na aveniji Lessar v Lambethu, od koder je napadalec pobegnil. Do zdaj niso aretirali še nikogar, so še navedli pri policiji, napadalca pa iščejo s policijskimi helikopterji.

"Čeprav analiza še poteka, na tej stopnji verjamemo, da gre za jedko snov," je dejal detektiv Alexander Castle.

Svetnica londonskega mesta Marina Ahmad je na družbenem omrežju X sporočila, da se je zgodila prometna nesreča, v kateri je moški napadel potnike v avtomobilu.