Slovenska podjetja skupaj z ministrom Hanom v Nemčiji

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je na srečanjih z zveznim ministrom za digitalizacijo in transport Volkerjem Wissingom ter podpredsednikom bavarske vlade Hubertom Aiwangerjem pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja ter izzivih avtomobilske industrije ter transportno-logističnega sektorja, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Han je nemškima ministroma predstavil prednosti slovenskih podjetij in gospodarskega okolja ter izpostavil priložnosti za krepitev sodelovanja.

"Najpomembnejše dosedanje sodelovanje poteka na področju avtomobilske industrije in prizadevamo si, da bi še bolj vključili naša podjetja v obstoječo dobaviteljsko verigo za potrebe bavarske avtomobilske industrije. Nemška kolega sem seznanil z včerajšnjim podpisom zaveze slovenske vlade o sodelovanju pri projektu prestrukturiranja slovenske avtomobilske industrije GREMO, ki našo industrijo preusmerja v zeleno mobilnost in povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega," je po srečanju poudaril gospodarski minister. Ob tem pa je dodal: "Priložnosti pa so tudi na drugih področjih, kot so bio in nanotehnologije, okoljske tehnologije, digitalizacija in pametne rešitve, umetna inteligenca, polprevodniške tehnologije, krožno gospodarstvo in turizem."

Han je obiskal tudi podjetniški pospeševalnik v Münchnu Urban Colab, ki velja za enega največjih in najbolj uspešnih središč za start-upe v Evropi. Foto: Vlada RS

Han je Wissinga in Aiwangerja tudi povabil v Slovenijo, kjer bi se podrobneje seznanila z našim gospodarstvom, logističnimi centri in slovenskimi podjetji.

Gospodarski minister je obiskal tudi podjetniški pospeševalnik v Münchnu Urban Colab, ki velja za enega največjih in najbolj uspešnih središč za start-upe v Evropi, kjer so bila vzpostavljena danes ena najbolj uspešnih podjetij, med njimi na primer evropski prevoznik Flixbus.

Han se je v torek na konzulatu v Münchnu srečal tudi z mladimi, ki študirajo ali delajo v Nemčiji in so člani združenja V tujini izobraženi Slovenci – VTIS. Z mladimi se je pogovarjal o razvoju Slovenije, medsebojnemu sodelovanju med državama in o tem, kako naj država izboljša pogoje za življenje in delo mladih, tudi v luči, da odhajajo po znanje in izkušnje v tujino, vendar da bi se po določenem času vrnili v Slovenijo, kjer bi imeli pogoje za kakovostno življenje, so še sporočili z ministrstva.

