Slovenka po novem na čelu delegacije EU v Kanadi

Vsekakor gre za prvo imenovanje kakega Slovenca na tako pomemben položaj v okviru evropske zunanje službe (EEAS), odkar to od lani vodi visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Poleg Samuela Žbogarja, ki je bil v preteklih osmih letih veleposlanik EU najprej na Kosovu in nato v Severni Makedoniji, nedavno pa se je vrnil nazaj v Slovenijo, je ostal na veleposlaniškem položaju samo še en Slovenec, in sicer Jernej Videtič, ki vodi delegacijo EU v Papui Novi Gvineji, piše STA.

Kanada ena od najpomembnejših partneric EU

Poleti je Borrell sicer sporočil imenovanja 30 novih vodij delegacij EU po svetu, med katerimi pa ni bilo nobenega Slovenca, čeprav so se za položaje potegovali štirje. Na MZZ so bili v komentarju neuspešnih kandidatur takrat kritični do prejšnje vlade. Danes so po drugi strani na zunanjem ministrstvu v sporočilu za javnost zapisali, da je imenovanje Gabričeve – poleg odličnosti in kvalifikacij same kandidatke, kar je najpomembnejše merilo – tudi rezultat "aktivnosti in novih prijemov slovenske diplomacije, ki v zadnjih mesecih Slovenijo postavlja nazaj na evropski in mednarodni zunanjepolitični zemljevid".

Kanada je ena od najpomembnejših partneric EU in ima zato status strateške partnerice. Njun odnos je formaliziran od leta 1959, leta 2016 pa je bil nadgrajen s sklenitvijo sporazuma o strateškem partnerstvu ter celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma. EU in Kanado povezujejo tudi številni kulturni in medosebni stiki ter podobna stališča glede spoštovanja demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vladavine prava ter mednarodnega miru in varnosti, so danes zapisali na MZZ.

Gabričeva je karierna diplomatka. Na mesto veleposlanice v Ottawi je bila imenovana leta 2018, obenem pa je tudi nerezidenčno pokrivala Kubo. Na MZZ so njeno delo ocenili kot uspešno tako z vidika utrjevanja odnosov med državama kot tudi aktivnega iskanja priložnosti za krepitev gospodarskega in znanstvenega sodelovanja.

Posebno skrb je namenjala nadaljnjemu razvoju slovenske skupnosti v Kanadi in ohranjanju njenih vezi z matično domovino. Odločitev o vzpostavitvi prve evropske diplomatske službe je bila sprejeta julija 2010. Služba je bila nato postavljena na noge ob prvi obletnici lizbonske pogodbe, decembra 2010. EU ima okoli 140 delegacij po svetu, še navaja STA.