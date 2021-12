Slovenija že naročila Novavaxovo cepivo

Slovenija je v sklopu skupnega evropskega naročila že naročila Novavaxovo cepivo proti covid-19, za katerega je Ema v ponedeljek priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za uporabo. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje, ima proizvajalec nekaj težav, zato točnega datuma dobave tako še ni, naj bi se pa to zgodilo v prihodnjih mesecih.

Cepivo, imenovano nuvaxovid, ki ga je razvilo ameriško podjetje Novavax, mora za prodajo na evropskem trgu dobiti še zeleno luč Evropske komisije. To je peto cepivo proti covid-19, ki ga je odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema).

Ema je Novavaxovo cepivo odobrila za uporabo pri starejših od 18 let, v dveh odmerkih v razmiku treh tednov. Analize so pokazale, da je cepivo 90-odstotno učinkovito, stranski učinki pa blagi ali zmerni, so sporočili z agencije.

Cepivo temelji na proteinih

To je peto odobreno cepivo, predhodno je Ema odobrila cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, Moderne, AstraZenece ter Johnsona & Johnsona. Za razliko od preostalih štirih cepiv to temelji na proteinih.

Vsebuje laboratorijsko proizvedene nanodelce proteina S, ki je sicer na površini novega koronavirusa. Ko oseba prejme cepivo, imunski sistem te delce proteina prepozna kot tuje in razvije naravno zaščito pred njimi, to so protitelesa in celice T.