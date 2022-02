Slovenija v svetovnem vrhu v douniverzitetni ravni izobraževanja. Potem pa …

Slovenija se po vseh kazalnikih, ki zadevajo izobraževanje, uvršča na visoko 22. mesto med 154 državami, kaže publikacija Svetovni indeks znanja 2021 (Global Knowledge Index 2021), ki je izšla v okviru Programa Združenih narodov za razvoj, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Raziskava, ki meri tudi razvitost držav na področju raziskav, razvoja in inovacij, informacijsko-komunikacijske tehnologije, gospodarstva in spodbudnega okolja, pa Slovenijo umešča tudi na 22. mesto med 61 državami z zelo visokim indeksom človeškega razvoja (human development). Prva tri mesta zasedajo Švica, Švedska in ZDA.

Gledano po podrobnejših kazalnikih, se Slovenija na vseh ravneh izobraževanja po navedbah ministrstva uvršča nad svetovno povprečje. Na douniverzitetni ravni izobraževanja, kamor raziskava vključuje izobraževanje od predšolske vzgoje do konca srednje šole, Slovenija zaseda 13. mesto med 154 državami. Na na prva tri mesta se namreč uvrščajo Finska, Danska in Francija.

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja se Slovenija uvršča na 24. mesto (prva tri mesta zasedajo ZDA, Nemčija in Švica). Na 26. mesto se je Slovenija uvrstila na področju visokega šolstva, medtem ko prva tri mesta pripadajo Švici, Združenemu kraljestvu in Švedski.

Na področju raziskav in razvoja ter inovacij je Slovenija uvrščena na 25. mesto (prve tri so Švica, ZDA in Izrael), pri informacijsko-komunikacijski tehnologiji pa je na 27. mestu (prve tri so Finska, Islandija in ZDA).