Slovenija v potniški promet uvaja veliko novost

Vsi novi vlaki bodo omogočali sodoben informacijski sistem, vtičnice za polnjenje telefonov, prenosnih računalnikov in avtomatsko klimo. Opremljeni bodo tudi z wifi-signalom, ki bo omogočil dostopanje do interneta. Foto: STA

"To je velika pridobitev za naš javni potniški promet. Novi vlaki so prostornejši, sodobnejši, udobnejši in tudi hitrejši," je še zapisal minister Vrtovec.

Slovenske železnice so prvih pet novih dizelmotornih vlakov Stadler prevzele že konec novembra. Novi potniški vlaki bodo vozili na kočevski, dolenjski in kamniški progi.

Skupna vrednost vlakov 320 milijonov evrov brez DDV

Prvi Stadlerjev vlak je v Slovenijo sicer prispel 11. marca letos. Sledila so testiranja, izobraževanja strojevodij in tehničnega osebja družbe SŽ-VIT, preverjanje kompatibilnosti vozila z javno železniško infrastrukturo, nato pa še pridobitev obratovalnega dovoljenja, ki ga je Slovenskim železnicam izdala direkcija za infrastrukturo in je bil tudi pogoj za predajo vozila v javni promet.

Slovenske železnice in švicarski Stadler sta pogodbo za nakup prvih 26 novih potniških garnitur podpisala spomladi 2018, maja lani pa sta strani sklenili še pogodbo za nakup dodatnih 26 novih potniških vlakov. Skupna vrednost naročenih vlakov je 320 milijonov evrov brez DDV.

Potovalni čas bodo po navedbah Slovenskih železnic skrajšali do 10 odstotkov. V prihodnjih letih se bo tako povečala pogostost regionalnih povezav z manj postanki in lokalnih vlakov z večjo zmogljivostjo, večja pa bo tudi udobnost in zanesljivost samega prevoza, poroča STA.