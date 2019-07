Slovenija spet pokazala srce: mama in hči bosta kmalu dobili pravi dom #video

Si predstavljate, da bi ob vsakokratni vremenski napoved trepetali, da bo dež povzročil poplavo v vašem domu. Prizori iz vaših nočnih mor so žalostna realnost enajstletne Zale in njene mame Judite iz Radmožancev v občini Lendava. K sreči bodo tovrstni prizori kmalu postali le še spomin na težko preteklost.

Slovenija je namreč spet dokazala solidarnost. Huda stiska mame in hčerke je ganila množice ljudi iz vse Slovenije, ki so jima brez oklevanja priskočili na pomoč. Ravno v teh dneh se nadaljuje intenzivna sanacija hiše, ki bo kmalu postala pravi dom, kakršnega si zaslužita, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Še zdaj ne morem dojeti, kaj vse je zgodilo tukaj"

Ko so novinarji prvič obiskali Judito Bukovec Vido in njeno enajstletno hčer Zalo, jih je v hiši pričakal vonj po plesni. Soba, v kateri je bivala Zala, ni prav nič spominjala na otroško sobo. Vse to pa je zgolj preteklost, saj v teh dneh obnavljajo njuno hišo. "Še zdaj ne morem dojeti, kaj vse se je zgodilo tukaj, kako je bilo prej in kako je zdaj," pravi mama Judita.

"Še zdaj ne morem dojeti, kaj vse se je zgodilo tukaj, kako je bilo prej in kako je zdaj," pravi Judita Vida Bukovec. Foto: Planet TV

Streha njune hiše je zdaj počasi začela dobivati novo podobo. "Dela se izravnava strehe, pravzaprav nova streha. Predvidevamo, da bomo to končali v dveh dneh," je pojasnil Jani Cizerl iz podjetja Meltal IS. Streha, pod katero sta Judita in Zala živeli do zdaj, je bila povsem dotrajana, ob vsakem močnejšem deževju pa je bila hiša polna vode.

"Streha je bila v čistem razsulu"

"Streha je bila v čistem razsulu. Ni zdržala vode, zamakalo je, salonitke so popokale, tako da je bila v katastrofalnem stanju," je razložil Cizerl. Judita in Zala sta se v času, ko izvajajo dela, preselili v bivalni kontejner. Pomoč zanju prihaja z vseh koncev Slovenije. "Ne morem povedati, kakšni občutki so, ko ljudje iz drugih koncev Slovenije pošljejo paket in te obiščejo, pridejo k tebi na dom in te spodbujajo," je pojasnila Judita.

Njena hčerka spreminjajoče podobe hiše še ni videla, saj je v teh dneh na konjeniškem taboru. Judita je prepričana, da bo, ko se vrne domov, hčerka presrečna: "To bo zanjo zelo veliko presenečenje, ko bo videla novo streho in nova okna. Zelo bo vesela." Po besedah vodje projekta Dunje Lešnik te dni intenzivno iščejo donatorja za pročelje. Zali so namreč obljubili, da bo prvega septembra v šolo odšla iz popolnoma nove hiše.