Slovenija se bo še zadolžila

Država načrtuje dodatno izdajo desetletnih obveznic, ki jih je v skupni višini 1,5 milijarde evrov in z zapadlostjo 10. marca 2034 izdala v začetku leta. Na finančnem ministrstvu so mandat za organizacijo dodatne izdaje danes podelili trem bankam, izvedbo postopka pričakujejo v bližnji prihodnosti.

Slovenija je mandat za organizacijo dodatne izdaje desetletne evrske obveznice z oznako RS93 podelila bankam BNP Paribas, Deutsche Bank in J. P. Morgan, so sporočili s finančnega ministrstva. Izvedba izdaje se pričakuje v bližnji prihodnosti v odvisnosti od razmer na finančnih trgih, so dodali.

Kuponska mera obveznice RS93, ki jo je Slovenija izdala 3. januarja, je določena pri treh odstotkih, povpraševanje pa je bilo po takratnih navedbah finančnega ministrstva nekajkrat večje od končne višine izdaje. Z njeno izdajo je Slovenija kot prva država med izdajatelji letos dobro izkoristila razpoložljivo likvidnost na trgu, so zapisali.

Februarja je Slovenija prvič do zdaj izdala tudi tako imenovane ljudske obveznice, ki so jih lahko vpisali le državljani. Skupna vrednost te izdaje je 261 milijonov evrov, njihova ročnost je tri leta, obrestna mera pa znaša 3,4 odstotka. Od 27. februarja se z njimi tako kot s preostalimi državnimi obveznicami trguje na Ljubljanski borzi.

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 določa, da se država lahko letos zadolži za največ 4,7 milijarde evrov, v letu 2025 pa za največ 4,3 milijarde evrov. V letnem načrtu odplačevanja državnega dolga je za letos skupaj predvideno odplačilo v višini 3,2 milijarde evrov, od tega je 2,5 milijarde evrov glavnic, preostanek so obresti.