Novi koronavirus je močno prizadel evropske države, na stari celini je v zadnjih tednih zaradi bolezni covid-19 umrlo že več kot 50 tisoč ljudi. Najhuje je v Italiji, Španiji in Franciji, kjer je imajo največ smrtnih žrtev in zato tudi najstrožje ukrepe glede gibanja.

Slovenija se je (za zdaj) izognila črnemu scenariju

Prvo žarišče virusa v Evropi je bilo v Lombardiji, pokrajini na severu Italije. Čeprav sta Slovenija in Italija gospodarsko močno povezani, pogoste pa so tudi migracije med Slovenijo in severom Italije, pri nas črnega scenarija za zdaj k sreči nismo doživeli.



S klikom na kategorijo (npr. število testov, število smrti ...) lahko razporedite države v tabeli od tistih z največjo do tistih z najmanjšo vrednostjo ali obratno (zadnji podatki so bili zajeti danes ob 14. uri).

Slovenija in Avstrija res z največ okuženimi?

Primerjava z državami v soseščini nam pokaže, da ima več primerov na milijon prebivalcev od nas (525) le Avstrija (1.414). Vse druge države v soseščini imajo manj okuženih na milijon prebivalcev. A ti podatki so lahko varljivi, saj nekatere države testirajo precej manj kot Avstrija in Slovenija, zato tudi zaznajo manj pozitivnih primerov okužbe.

Slovenija pri testiranju pred Avstrijo

Po številu testov, ki jih države opravijo na milijon prebivalcev, je na prvem mestu Slovenija (14.752 testov), sledi Avstrija (13.408 testov). Preostale države opravijo manj testov, le med tisoč in tri tisoč na milijon prebivalcev. To pa lahko pomeni, da tudi število okuženih v teh državah ni realno prikazano. To se je na primer pokazalo tudi v Rusiji, kjer so imeli v začetku le malo okužb, ko pa so okrepili testiranje, so videli, da slika okuženih ni tako pozitivna.

Za tiste z blagimi simptomi je Srbija pripravila bolnišnico na sejmišču v Beogradu. Foto: Reuters

Islandija, Luksemburg in Malta na vrhu Evrope

Da je množično testiranje pomemben del pri zaviranju bolezni, je opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Le s tem in omejitvijo socialnih stikov lahko širjenje virusa zaustavimo ali vsaj zelo upočasnimo. Največ testov v Evropi na milijon prebivalcev sicer opravijo na Islandiji (85 tisoč), v Luksemburgu (41 tisoč) in na Malti (24.700).

Srbija se zgleduje po Sloveniji

V Srbiji so do zdaj opravili le tisoč testov na milijon prebivalcev, kar je najmanj med omenjenimi državami. Pred dnevi sta predsednik Aleksandar Vučić in srbska nacionalna televizija za dober zgled postavila tudi Slovenijo in kot razlog navedla upoštevanje ukrepov in veliko testiranja.

Prišel iz Slovenije in okužil 13 ljudi

Iz Srbije prihaja vest o novem žarišču. V mestu Novi Pazar je okuženih 13 ljudi, med njimi tudi osemletni otrok. Okužbo je v mesto prinesel pek, ki je prišel iz Slovenije in pri tem ni spoštoval izolacije.

Največ umrlih v Avstriji in Sloveniji

Največ umrlih na milijon prebivalcev zaradi novega koronavirusa med omenjenimi državami ima Avstrija (30), sledi pa Slovenija (19). Najmanj umrlih na milijon prebivalcev je na Hrvaškem – štirje.

A pri smrtnosti moramo upoštevati, da so države na različnih stopnjah epidemije (nekatere gredo že proti koncu, druge še ne). Veliko je odvisno tudi od tega, kakšna populacija je okužena z virusom: v Sloveniji imamo žarišča tudi v nekaterih domovih za starejše, kjer pa živijo ljudje iz rizičnih skupin, kjer se pogosteje zgodijo zapleti in smrti.