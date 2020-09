Slovenija pošilja pomoč v Grčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je prek mehanizma EU za civilno zaščito v Grčijo poslala 1.200 spalnih vreč in 1.200 ležalnih podlog ter 400 odej v skupni vrednosti 130 tisoč evrov. Pomoč je namenjena za obnovo sprejemnega centra za migrante na otoku Lezbos, ki ga je uničil požar, je ministrstvo za obrambo danes sporočilo na Twitterju.

Spalne vreče, podloge in odeje so že prispele na otok, je na Twitterju sporočilo zunanje ministrstvo.

Po požaru v migrantskem centru Moria na Lezbosu je prejšnji teden brez vsega ostalo približno 12 tisoč migrantov, številni med njimi, tudi starejši in novorojenčki, so živeli na ulici ali v zapuščenih stavbah, poroča STA.

Oblasti so sicer na Lezbosu postavile nov začasen migrantski center, ki bo po besedah evropske komisarke za notranje zadeve Ylve Johansson sprejel do devet tisoč ljudi, do danes pa jih je bilo po navedbah grškega notranjega ministrstva tam nameščenih le okoli 1.200.

Grška policija je davi začela premeščati preostale migrante. Številni med njimi se premestitve bojijo, saj menijo, da jih bodo tam zaprli, in zahtevajo, da jih z otoka premestijo na celino, piše STA.