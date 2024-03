"Slovenija je izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva"

Vlada se je danes seznanila s poročilom o napredku pri izkoriščanju sredstev evropske kohezijske politike med leti 2014 in 2020 ter 2021 in 2027. "Slovenija je s koncem leta 2023 kot ena uspešnejših držav v EU zaključila prvo programsko obdobje in izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva," je povedal minister Aleksander Jevšek.

"Slovenija je v programskem obdobju od leta 2014 do leta 2020 izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva, namenjena ljudem, gospodarstvu in bolj enakomernemu regionalnemu razvoju. Konec letošnjega februarja so izplačila državnega proračuna predstavljala 103 odstotke pravic porabe v skupni vrednosti približno 3,45 milijarde evrov," je minister za kohezijo in regionalni razvoj Jevšek povedal na novinarski konferenci po seji vlade.

Izvajanje projektov v tem obdobju je bilo predvsem zaradi zunanjih nepredvidenih okoliščin, kot so pandemija covid-19 in lanskoletne katastrofalne poplave, precej oteženo, zato se po sklepu Evropske komisije finančno zaključevanje projektov v vseh državah EU lahko izvaja še letos. Slovenija je zaradi poplav nekatere projekte lahko prenesla tudi v novo programsko obdobje med letoma 2021 in 2027, je spomnil.

Jevšek: Izpeljali smo na stotine projektov

"Ne glede na te okoliščine nam je kot državi uspelo izkoristiti vsa razpoložljiva kohezijska sredstva, izpeljali smo na stotine projektov," je poudaril. Med naložbami, financiranimi ali sofinanciranimi, je naštel nadgradnjo železniške proge med Mariborom in državno mejo pri Šentilju, del drugega tira med Divačo in Koprom, biotehnično stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo ter modernizacijo gorskih turističnih centrov.

Lani se je začela izvedba novega programa evropske kohezijske politike, ki bo trajala do konca leta 2029. Do zdaj je bilo izdanih za dobrih 334 milijonov evrov odločitev o podpori, kar je po Jevškovih besedah približno deset odstotkov razpoložljivih evropskih kohezijskih sredstev.