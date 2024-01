EPPO v Mariboru vložil obtožnico zaradi goljufije z evropskimi sredstvi

Kot so sporočili z EPPO, kjer imena društva s sedežem v Mariboru niso razkrili, se je pravni zastopnik društva med letoma 2019 in 2021 prijavil na tri razpise, ki jih je v okviru programa Erasmus+ objavil Zavod za razvoj mobilnosti mladih Movit.

Društvo se je zavezalo, da bo izvajalo mladinske izmenjave, tudi z mladimi Romi, za kar je prejelo sredstva EU v višini približno 65 tisoč evrov.

Vendar pa društvo kljub številnim pozivom zavoda Movit ni dokončalo nobene od dejavnosti, načrtovanih v okviru projektov, niti ni predložilo nobenega končnega poročila o izvedenih dejavnostih, kot so zahtevali sporazumi.

Zaporna kazen do osmih let

Po podatkih preiskave, ki je bila izvedena ob podpori Policijske uprave Maribor, je zakoniti zastopnik društva del sredstev porabil za plačilo dolgov društva, drugi del pa za osebne namene, so sporočili z EPPO.

Preiskava je pokazala, da je obtoženi kaznivo dejanje izvršil z naklepom, saj se je zavedal, da noben od projektov, ki jih je financirala EU, ne bo izveden.

V primeru obsodbe obtožencu grozi zaporna kazen od enega do osmih let, društvu pa denarna kazen, zaplemba premoženja in prisilna likvidacija, so sporočili z EPPO.

Dodatnih informacij o tem, za katero društvo gre, ni želel podati niti direktor zavoda Movit Uroš Skrinar, piše časnik Večer.

Iz javno dostopne dokumentacije o razpisih zavoda se sicer da razbrati, kdo so bili kandidati za evropsko sofinanciranje in dobitniki denarja. Tako je po navedbah Večera mogoče sklepati, da bi lahko bilo sumljivo Društvo za podporo mladim Romom, ki je med letoma 2019 in 2021 iz naslova različnih evropskih razpisov skupno prejelo več deset tisoč evrov.

Zastopnik društva je Žiga Štajnbaher, nekdanji predsednik Mladega foruma SD, ki je bil tudi kandidat na listi stranke na državnozborskih volitvah leta 2018.