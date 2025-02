Jevšek: Slovenija pospešuje izvajanje programa kohezijske politike

"Zavedamo se, da izvajanje programa evropske kohezijske politike 2021–2027 poteka počasneje od načrtovane dinamike," je na novinarski konferenci po srečanju s Fittom povedal Jevšek.

Med razlogi za to je naštel intenzivno zaključevanje prejšnje finančne perspektive, dvoletno zamudo pri začetku izvajanje trenutne perspektive, hkratno izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter uničujoče poplave leta 2023.

Evropska komisija se je v dokumentu, ki predstavlja podlago za razpravo o prihodnjem MFF, zavzela za to, da bi za vsako članico pripravili načrt z reformami in naložbami. Na podlagi izvajanja načrta pa bi prejele evropska sredstva. Foto: Shutterstock Minister je dejal, da so spričo počasnega izvajanja na ministrstvu sprejeli ukrepe za njegovo pospešitev.

"Smo v zaključni fazi priprave spremembe programa izvajanja evropske kohezijske politike, ki jo bo vlada predvidoma sprejela ta teden," je pojasnil. Pričakuje, da bo Evropska komisija spremenjeni program potrdila prihodnji mesec.

Slovenija podpovprečna pri črpanju kohezijskih sredstev

Spremembe, o katerih bo v sredo razpravljal še s predstavniki generalnega direktorata komisije za regionalno politiko, po njegovih besedah med drugim vključujejo uvedbo nove prednostne naloge za ukrepe v okviru platforme za strateške tehnologije za Evropo (STEP). Poleg tega predvidevajo prenos ukrepov iz mehanizma za okrevanje in odpornost za podporo železniške infrastrukture in protipoplavne zaščite.

Glede na podatke Bruslja je Slovenija do konca oktobra lani počrpala najmanj kohezijskih sredstev med vsemi 27 državami članicami. Delež dodeljenih sredstev je znašal zgolj 14,4 odstotka od nekaj več kot 4,5 milijarde evrov, kolikor je načrtovanih v obdobju 2021–2027. Povprečje EU je znašalo 30,6 odstotka.

Minister Jevšek je poudaril, da podatki zajemajo obdobje do konca oktobra 2024. Tako med drugim ni upoštevan zahtevek za izplačilo v višini okoli 70 milijonov evrov, ki ga je Slovenija že poslala v Bruselj.

S podpredsednikom Evropske komisije sta danes govorila tudi o evropski kohezijski politiki v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvirja EU (MFF).

Predlog za poenostavitev pravil

Slovenija – vlada je stališče sprejela v začetku meseca – meni, da bi moral MFF 2028–2034 poenostaviti programe, sklade in instrumente s podobnimi cilji. Poleg tega nobena država članica ali regija ne bi smela doživeti nenadnih in drastičnih zmanjšanj kohezijskih sredstev. Potrebna pa so tudi jasna in enostavna pravila.

Evropska komisija se je sicer v dokumentu, ki predstavlja podlago za razpravo o prihodnjem MFF, zavzela za to, da bi za vsako članico pripravili načrt z reformami in naložbami. Na podlagi izvajanja načrta pa bi prejele evropska sredstva.

"Slovenija ni naklonjena tej rešitvi, ampak temu, da se kohezijska sredstva razdelijo na ravni regij, ki bodo potem imele večjo samostojnost pri upravljanju s temi sredstvi," je glede pogojevanja izplačila sredstev z reformami povedal Jevšek. Vlada mora sicer o tem še sprejeti stališče, je dodal.

Na Evropski komisiji so glede srečanja Fitta in Jevška zapisali, da je bila priložnost za razpravo o izvajanju trenutnega programa kohezijske politike in njeni prihodnosti. Med prihodnjimi prioritetami so omenili tudi stanovanjsko politiko.