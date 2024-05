Kot so sporočili z mariborske univerze, so se na srečanju dogovorili, da pospešeno nadaljujejo aktivnosti iskanja virov za potrebna dodatna sredstva. Srečali se bodo na dodatnih usklajevalnih sestankih za celovito izvedbo platforme Innovum in delovanja Centra odličnosti za fotonske, mikro- in nanoelektronske tehnologije Univerze v Mariboru.

Vodstvo mariborske univerze je tako ministroma predstavilo dosedanje aktivnosti na tem področju in poudarilo, da je finančna vrednost celotne platforme Innovum ocenjena na nekoliko manj kot 300 milijonov evrov.

Iščejo nove vire financiranja

Za zdaj so v okviru izvajanja kohezijske politike za obdobje 2021–27 pridobili 126 milijonov evrov, za preostala sredstva pa univerza išče nove vire financiranja, saj platforma Innovum vključuje večje število investicij v raziskovalno infrastrukturo.

Univerza v Mariboru kot osrednja institucija znanja v kohezijski regiji vzhodne Slovenije sledi prioritetam po potrebnem tehnološkem preboju in je zato kot enega ključnih ciljev v svoji novi strategiji do leta 2030 opredelila vzpostavitev tehnološkega inovacijskega centra – platforma Innovum za učinkovito osrednjo infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje.

V omenjenem centru je vzpostavljen že delujoči del opreme za izdelavo optičnih vlaken, ki jo je na podlagi izkazanih referenc in dejavnosti v preteklosti konec leta 2019 podjetje Lumentum doniralo Univerzi v Mariboru. Oprema je tehnološko zahtevna in za delovanje potrebuje posebej prilagojene prostore, saj je za namestitev opreme potrebna ustrezna višina prostorov, za kar je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije zagotovilo prostore na lokaciji na Valvazorjevi ulici v Mariboru.

Ustanovitev mariborskega centra odličnosti za fotonske, mikro- in nanoelektronske tehnologije je po oceni univerze v širšem javnem interesu, saj bo omogočila povsem nove raziskovalne in razvojne zmogljivosti na tehnološkem področju.

To pa je ključno ne le za razvoj slovenske znanosti in visokošolskega izobraževanja, temveč tudi za razvoj tehnološko naprednega gospodarstva na ključnih področjih visokih tehnologij, kot so fotonika, opto-elektronika, laserske, polprevodniške in nanotehnologije ter sodobna senzorika.

Razvojni potencial na teh področjih je zelo velik, hkrati pa je obvladovanje tovrstnih znanj nujno za razvoj gospodarstva z visoko dodano vrednostjo in posledično splošne blaginje, so še zapisali na mariborski univerzi.