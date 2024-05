Aprila število brezposelnih rekordno nizko

Kot je danes objavil zavod, se je aprila na novo prijavilo 4.214 brezposelnih, kar je 1,8 odstotka manj kot marca in 10,3 odstotka več kot aprila lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 1.793 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, kar je 5,8 odstotka več kot marca in 8,8 odstotka manj kot aprila lani. Na novo se je prijavilo tudi 849 presežnih delavcev oz. 5,3 odstotka več kot predhodni mesec in 58,1 odstotka več kot pred letom dni. Iskalcev prve zaposlitve je bilo 311, kar je 22,2 odstotka manj na mesečni in 7,2 odstotka več na letni ravni. Brezposelnih zaradi stečajev pa je bilo med novoprijavljenimi 22 oz. 52,2 odstotka manj kot marca in 26,7 odstotka manj kot aprila lani.

Med brezposelnimi, ki so se aprila prijavili pri zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju predelovalnih dejavnosti in v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Od 5.872 brezposelnih, ki jih je zavod aprila odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 3.867, kar je 23,8 odstotka manj kot marca in 0,5 odstotka več kot aprila lani.

Najbolj se je brezposelnost zmanjšala na Obali

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, natakarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, komercialnih zastopnikov za prodajo, zidarjev in delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah.

Število brezposelnih se je aprila na mesečni ravni znižalo v vseh območnih službah zavoda, najbolj v koprski (–6,7 odstotka), murskosoboški (–5,8 odstotka), kranjski (–5,7 odstotka) in trboveljski (–5,4 odstotka).

Medletno je brezposelnost ostala večja v območni službi Ptuj (+2,3 odstotka), v preostalih pa je bila manjša kot aprila lani.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti in gradbeništva, so aprila zavodu sporočili 13.115 prostih delovnih mest, kar je 4,7 odstotka manj kot marca in 9,2 odstotka več kot aprila lani.

Največ prostih delovnih mest je bilo za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih ter delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah.

V prvih štirih mesecih letos je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 48.356 brezposelnih, kar je 6,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo se je prijavilo 22.453 oseb, kar je 8,1 odstotka več kot lani v tem času. Največ se jih je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, in sicer 10.328. Prijavilo se je tudi 1.672 iskalcev prve zaposlitve ter 4.920 presežnih delavcev in stečajnikov.

Prostih delovnih mest manj

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je prijavilo 37,1 odstotka več presežnih delavcev in stečajnikov, 2,1 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in 0,7 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve.

Iz evidence se je odjavilo 25.587 brezposelnih, od tega 17.589 zaradi zaposlitve, kar je 0,5 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2023.

Prostih delovnih mest, ki jih je zavod prejel v prvih štirih mesecih, je bilo 54.130 oz. 5,8 manj kot v enakem obdobju lani.

Po zadnjih podatkih statističnega urada, ki so na voljo za februar letos, je bilo v državi 941.644 delovno aktivnih prebivalcev, 0,3 odstotka več kot januarja in 1,4 odstotka več kot februarja lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunava zavod, je bila februarja 5,0 odstotka, kar je za 0,2 odstotne točke manj kot januarja in 0,4 odstotne točke manj kot februarja lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 4,7 odstotka in žensk 5,4 odstotka. Najvišjo stopnjo so imele območne službe Murska Sobota (7,6 odstotka), Maribor (6,1 odstotka) in Sevnica (6,1 odstotka), najnižjo pa Kranj in Nova Gorica (po 3,2 odstotka).