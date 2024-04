Slovenija bo dobila novo britansko veleposlanico

Bo tudi prva veleposlanica, ki bo svojo funkcijo opravljala s pomočjo psa vodnika – spremljal jo bo Otto, dveletni mešanec med labradorcem in zlatim prinašalcem.

Foto: STA

Victoria Harrison se je rodila na Škotskem, v času svoje diplomatske kariere je bila napotena v Helsinke in Sarajevo, delovala pa je tudi na odzivu glede Ukrajine in Afganistana.

Ob imenovanju je poudarila, da ji je v veliko čast, da bo v tujino napotena kot prva slepa britanska veleposlanica. "Že dobro leto se učim slovenskega jezika in bolj ko spoznavam Slovenijo, bolj se veselim tega, da bom tu delala in živela, seveda skupaj s psom vodnikom Ottom," je dodala.

Zdajšnja veleposlanica Tiffany Sadler obžaluje, da po treh letih in pol odhaja s položaja, saj je bilo to zanjo izredno pomembno in produktivno obdobje. Je pa prepričana, da bo njena naslednica in dobra prijateljica s svojimi bogatimi diplomatskimi izkušnjami ogromno prispevala k tej funkciji.