Po revidiranih podatkih Eurostata je industrijska proizvodnja marca glede na mesec prej v območju z evrom narasla za 0,5 odstotka, v EU pa ostala nespremenjena.

Aprila je na mesečni ravni v območju z evrom proizvodnja trajnih dobrin narasla za 0,3 odstotka, investicijskih dobrin za 0,7 odstotka, dobrin za vmesno porabo pa upadla za 0,4 odstotka. Proizvodnja netrajnih dobrin in energije je porasla za 3,4 in 0,4 odstotka.

V EU je bila v primerjavi z marcem proizvodnja trajnih dobrin večja za odstotek, investicijskih dobrin pa za 0,5 odstotka. Proizvodnja netrajnih dobrin se je povečala za 3,9 odstotka, energije pa za 0,3 odstotka. Proizvodnja dobrin za vmesno porabo je medtem upadla za 0,2 odstotka.

Največji padec beležil Luksemburg

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, je največji mesečni padec beležil Luksemburg (–6,7 odstotka), sledili sta Latvija (–4,9 odstotka) in Irska (–3,4 odstotka). Največjo rast so imele Danska (+10,4 odstotka), Grčija (+7,0 odstotka) in Poljska (+6,7 odstotka). Slovenija je na mesečni ravni aprila zabeležila 5,9-odstotno rast.

V medletni primerjavi se je v območju z evrom proizvodnja netrajnih dobrin okrepila za 0,7 odstotka. Proizvodnja investicijskih dobrin je upadla za 5,3 odstotka, trajnih dobrin za 3,1 odstotka, dobrin za vmesno porabo pa za dva odstotka. Nižja je bila tudi proizvodnja energije, in sicer za 1,1 odstotka.

V EU se je aprila v medletni primerjavi proizvodnja netrajnih dobrin povečala za 2,9 odstotka. Proizvodnja trajnih dobrin je upadla za 2,1 odstotka, investicijskih dobrin za 4,9 odstotka, dobrin za vmesno porabo pa za 1,8 odstotka. Proizvodnja energije se je znižala za 0,9 odstotka.

Med članicami, za katere je Eurostat imel podatke, so imele aprila največji padec Irska (–15,7 odstotka), Latvija (–7,8 odstotka) in Finska (–6.8 odstotka). Največjo rast so beležile Danska (+17,4 odstotka), Grčija (+10,8 odstotka) in Slovenija (+7,4 odstotka).