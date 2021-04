Slovenec v škodi ocatvii tihotapil štiri Turke

Brežiški policisti so v Novi vasi pri Mokricah v teh dneh prijeli 27-letnega slovenskega državljana s štirimi državljani Turčije v vozilu, ki so v državo prišli nezakonito, poroča STA. Voznik bo moral k preiskovalnemu sodniku, državljane Turčije pa so po končanih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom, so navedli na Policijski upravi Novo mesto.

Vozniku so odvzeli prostost in mu zasegli avtomobil škoda octavia. K preiskovalnemu sodniku ga bodo privedli s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Frontex: V prvem četrtletju manj nezakonitih prehodov evropske zunanje meje kot lani

Število nezakonitih prehodov evropske zunanje meje je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani padlo za sedem odstotkov na približno 24 tisoč, je danes sporočila evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex. Kot navaja, je številka nižja predvsem zaradi manj nezakonitih prehodov v vzhodnem in zahodnem Sredozemlju.

Čez Balkan šest tisoč ljudi

Na meji EU z državami Zahodnega Balkana so v prvem četrtletju odkrili skoraj šest tisoč migrantov, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani. Do zdaj so na migrantski poti na Zahodnem Balkanu marca poročali o sto nezakonitih prehodih meje, čeprav bo, kot navaja Frontex, končna številka verjetno bistveno višja. Med nezakonitimi prebežniki na tej migrantski poti so predvsem Sirci in Afganistanci.

Na udaru Kanarski otoki

V prvem četrtletju se je povečalo število nezakonitih prebežnikov, ki so prispeli na Kanarske otoke in prečkali osrednje Sredozemlje. Po podatkih Frontexa je na Kanarske otoke v prvih treh mesecih prispelo več kot 3.300 nezakonitih prebežnikov, kar je več kot dvakrat več kot v enakem obdobju lani. Samo marca je na Kanarske otoke prispelo tisoč nezakonitih prebežnikov, največ iz držav podsaharske Afrike, in sicer iz Malija in Slonokoščene obale.

Čez Sredozemlje iz Tunizije in Slonokoščene obale

Število nezakonitih prebežnikov, ki so prečkali osrednje Sredozemlje, se je v primerjavi z marcem lani skoraj štirikrat povečalo na skoraj 1.800. Med januarjem in marcem letos se je skupno število nezakonitih prehodov na tej migrantski poti več kot podvojilo na približno 8.450. Gre predvsem za državljane Tunizije in Slonokoščene obale.

Rekorden marec

Manj nezakonitih prehodov pa so v letošnjih prvih treh mesecih zaznali v zahodnem Sredozemlju, in sicer približno 2.700, kar je osem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. So pa samo marca na tej migrantski poti, kjer so trije od petih nezakonitih prebežnikov iz Alžirije, večina preostalih pa Maročani, našteli približno 1.050 nezakonitih prehodov meje, kar je skoraj dvakrat več kot marca lani, navaja Frontex.