Planinec v supergah se je izgubil na poti proti Triglavu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bohinjski gorski reševalci so včeraj v zelo težkih snežnih in meglenih razmerah posredovali pri reševanju tujega planinca, ki se je slabo opremljen izgubil na poti na Triglav. Reševalcem je podhlajenega tujca uspelo izslediti s pomočjo stopinj v snegu.

Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, so Bohinjski gorski reševalci včeraj, od jutranjih ur do poznega popoldneva, posredovali v iskalni akciji tujega planinca, ki se je zelo slabo opremljen izgubil na poti na Triglav.

Na sebi je imel trenirko in lahke športne copate

Slabo oblečen se je odpravil v gore čez nevarno Komarčo že dan prej. Pri Črnem jezeru je prišel do resnih snežnih razmer z okoli 40 centimetrov snega, vendar se je vseeno odločil pot nadaljevati in se je vmes izgubil.

Kot so še navedli na policijski upravi, je imel alpinist veliko srečo, saj so bile sporočene koordinate le delno pravilne, terenske razmere pa zahtevne. Telefonski signal je namreč na tem območju zelo slab oziroma ga skoraj ni, zato z njim ni bil mogoč običajen stik.

Foto: STA

Gorski reševalci so se na intervenciji zato večinoma ravnali po njegovih stopinjah, ki jih je vmes delno prekril že sneg. Če bi še bolj snežilo, bi sneg stopinje povsem zakril, kar bi lahko bilo za tujega planinca usodno. K sreči so ga reševalci, kljub podhladitvam, našli živega.

Policija ob tem opozarja, da je lahko lahkomiselnost pri odpravah v gore smrtno nevarna, zato bodite previdni.