Skupina Večer prodala celoten portfelj revij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Večer je prodala celoten portfelj revij, ki izhajajo pod njenim okriljem, in se bo osredotočila na splošnoinformativne medije. Večer revije je kupil Svet24, Tretje revije družba Media24, Podjetje za informiranje, ki izdaja pomurski Vestnik, pa Radio Maxi. Na uredništvo Večera, ki posluje dobro in stabilno, naj posel ne bi vplival.

"Naša usmeritev ostaja še naprej zagotavljati profesionalno novinarstvo in kakovostne vsebine za Večer na nacionalnem nivoju. Do transakcije je prišlo zaradi strateške odločitve vodstva skupine Večer, da se osredotoči na splošnoinformativne medije, sploh v luči napovedanega združevanja s časopisom Dnevnik," so navedli.

Naslednji korak: združitev med Večerom in Dnevnikom

Dodali so, da bo naslednji korak vzpostavitev družbe DV Mediji, ki bi izdajala Večer in Dnevnik. Vrednosti posla niso razkrili.

Družbi Dnevnik in Večer Skupina, ki izdajata časopisa Dnevnik oziroma Večer, sta združitev napovedali avgusta lani. Ministrstvo je predhodno soglasje za združitev njunih medijev v skupnem izdajateljskem podjetju DV mediji izdalo sredi decembra, o napovedani združitvi mora odločiti še agencija za varstvo konkurence.

Kot je navedeno na spletni strani Večera, Večer revije izdajajo revije Naš dom, Stop, Obrazi, Science Illustrated in Kih. Na Tretje revije, novoustanovljeno družbo, so bile po informacijah Financ prenesene tiste, ki jih je Večer najemal pri Adrii medii, nato pa tudi odkupil; med drugim revije Lady, Jana, Lisa in Nova.

Svet24 sicer spada pod okrilje skupine Media24, ki jo obvladuje Martin Odlazek, medtem ko je družba Radio Maxi v lasti Radia Maksi, katere lastnik je Infonet media Lea Oblaka. Kot so zapisali na Večeru, vse edicije poslujejo dobro in so v dobri kondiciji.