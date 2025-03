Nemška zavarovalniška skupina Allianz je lani zabeležila 16 milijard evrov dobička iz poslovanja, kar je 8,7 odstotka več kot leto prej in največ v zgodovini. "K temu so prispevali vsi poslovni segmenti," so sporočili iz družbe. Čisti dobiček je bil z 9,9 milijarde evrov višji za 16,3 odstotka, prihodki pa so se povečali za 11,2 odstotka na 179,8 milijarde evrov.

"V letu 2024 je skupina Allianz dosegla še en niz rekordnih finančnih rezultatov, ki jih podpirajo dobra uspešnost v vseh segmentih, dosledno visoko zadovoljstvo strank in rekordna zavzetost zaposlenih," je ob tem dejal izvršni direktor Oliver Bäte.

Izjemna rast

Letno poročilo 2024 kaže, da se je skupni obseg poslovanja močno povečal za 11,2 odstotka na 179,8 milijarde evrov. Notranja rast je bila 11,9 odstotka, prilagojena za učinke prevedbe tujih valut in učinke konsolidacije. Glavno gonilo rasti je bilo poslovanje družbe v poslovnem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj, k čemur je močno prispeval tudi segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj.

V četrtem četrtletju 2024 je bila skupna rast obsega poslovanja izjemna, in sicer za 16 odstotkov na 45,9 milijarde evrov. Notranja rast je dosegla 16,2 odstotka, prilagojena za učinke prevedbe tujih valut in učinke konsolidacije, kar je še dodatno pospešilo že tako dobre rezultate v prvih devetih mesecih (prvih devet mesecev 2024 je dosegla 11,1 odstotka). Glavno gonilo rasti je bil segment življenjskih/zdravstvenih zavarovanj, velik prispevek pa je imel tudi segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj.

Izplačilo dividend

V zavarovalnici so ob tem napovedali tudi izplačilo dividende v višini 15,40 evra na delnico, kar je 11,6 odstotka več kot lani. Obenem so napovedali tudi nov program odkupa delnic v višini do dveh milijard evrov.

"Skupina Allianz ostaja zaupanja vreden partner za svoje stranke, ki ga izbirajo v globalnih razmerah, v katerih nadpovprečna raven naravnih nesreč, oboroženi spopadi in poglabljanje polarizacije še naprej povzročajo precejšnjo nestanovitnost. Te razmere povečujejo potrebo po tem, kar skupina Allianz ponuja svojim strankam in svetu: varnejšo prihodnost, ki se kaže v večji blaginji. Naša prenovljena strategija, ki smo jo nedavno objavili na dnevu kapitalskih trgov, poudarja naše prepričanje o rasti ter zaupanje v našo odpornost in sposobnosti. Ker se zavedamo vrednosti svojih vse bolj poglobljenih odnosov s strankami, povečujemo svoje ambicije, da bi v prihodnjih četrtletjih in letih zagotovili še višjo kapitalsko učinkovito rast," je še povedal Bäte.

Za leto 2025 si skupina Allianz zastavlja cilj dobička iz poslovanja v višini med 15 in 17 milijard evrov.