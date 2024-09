Najboljša svetovna zavarovalniška znamka krepi svoj tržni položaj v Sloveniji

Allianz, ki je ena vodilnih svetovnih zavarovalnic, s svojo šestletno prisotnostjo v Sloveniji nenehno dosega rast poslovnih kazalnikov in krepi svoj tržni položaj. Allianz je lani na slovenskem trgu dosegel rekordno 47,29-odstotno skupno rast premije v primerjavi z letom prej, trend rasti pa se je nadaljeval tudi v prvih šestih mesecih letošnjega leta, predvsem v segmentu maloprodaje premoženjskih zavarovanj, ki je zrasel za 18,59 odstotka, in v segmentu življenjskih zavarovanj, ki je v primerjavi z istim obdobjem lani zrasel za 32,11 odstotka.

Marijana Jakovac, predsednica uprave Allianz, zadolžena za poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem. Foto: Allianz Slovenija "Slovenija je za Allianz trg z velikim potencialom, kar kažejo izjemno dobri poslovni rezultati, doseženi v preteklem letu, pa tudi v prvi polovici letošnjega leta. Zavedamo se, da je vloga naše zavarovalnice v trenutkih krize ključna, zato si z digitalizacijo in razvojem inovativnih zavarovalniških produktov prizadevamo, da strankam zagotovimo hitro in kakovostno storitev," je povedala Marijana Jakovac, predsednica uprave Allianz, zadolžena za poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem.

Odlični poslovni rezultati in vse več strank v Sloveniji temeljijo na uspešni poslovni strategiji Allianza, ki združuje inovativne rešitve, digitalizacijo procesov, kakovostne produkte visokih standardov in strateško sodelovanje s ključnimi partnerji, kot sta Olimpijski in Paralimpijski komite na globalni ravni, in Olimpijski komite Slovenije.

Ponosni na sodelovanje z Janjo Garnbret

Foto: Allianz Slovenija Allianz s podporo slovenskim olimpijcem in promocijo športnih vrednot še dodatno utrjuje svojo podobo blagovne znamke, ki ji je mar za skupnost in zdrav način življenja. Lani smo sklenili sodelovanje z zlato slovensko olimpijko Janjo Garnbret, ki je postala ambasadorka znamke Allianz. Njeno širjenje športnega duha in navduševanje drugih, da se obrnejo k športnemu načinu življenja, je obenem tudi eno izmed poslanstev Allianza kot blagovne znamke. "Izjemno ponosni smo na sodelovanje z vrhunsko olimpijko Janjo Garnbret, s katero delimo strast do športa in športnih vrednot. Janjini uspehi, vztrajnost in predanost športu nas motivirajo, da skupaj širimo športni duh in navdušujemo druge za doseganje vrhunskih rezultatov. Veselimo se nadaljevanja tega uspešnega sodelovanja," je dodala gospa Jakovac.

Allianz je v okviru pobude Move Now v zadnjih dveh letih desetim družinam z otroki z motnjami v razvoju omogočil udeležbo na Paralimpijskem taboru za družine v Laškem. Glavni cilj te pobude je otrokom zagotoviti prostor za druženje in aktivno preživljanje časa, kar je bistvenega pomena za njihov čustveni in socialni razvoj, da se naučijo novih veščin in se povežejo s skupnostjo, ki jih podpira.

Tabora so se udeležili tudi starši, ki so imeli priložnost deliti svoje zgodbe in nasvete ter si medsebojno pomagati za boljše razumevanje in lažje spopadanje z vsakodnevnimi izzivi, ki jih prinaša vzgoja otrok s posebnimi potrebami.

Foto: Allianz Slovenija

Najboljša svetovna zavarovalniška znamka

Moč Allianza kot globalne blagovne znamke potrjuje dejstvo, da je po Interbrandovi lestvici najboljših svetovnih blagovnih znamk Allianz že peto leto zapored razglašen za najboljšo zavarovalniško znamko na svetu. Za uspehom in rastjo Allianza stoji več kot 157.000 zaposlenih, 125 milijonov strank v skoraj 70 državah ter veliko število poslovnih partnerjev. Allianz je eden največjih upravljavcev premoženja na svetu, in sicer je konec leta 2023 upravljal premoženje tretjih oseb v vrednosti 1,712 milijarde evrov.

"Nenehno vlaganje v rast, razvoj in zadovoljstvo naših zaposlenih je ena ključnih strateških determinant Allianza. Kot podjetje si prizadevamo premikati meje v finančni industriji in svojim strankam po vsem svetu, tudi v Sloveniji, dokazati, da smo zanesljiv partner, ki jim zagotavlja varnost v vsakem trenutku življenja, še posebej v času različnih gospodarskih in naravnih nestabilnosti, ki smo jim priča vsak dan," je zaključila gospa Jakovac.

Foto: Allianz Slovenija