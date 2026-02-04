Čez mesec in pol bo na ulicah in trgih Škofje Loke po 11 letih ponovno zaživel Škofjeloški pasijon. Kot so na današnji novinarski konferenci povedali organizatorji uprizoritve, je Škofja Loka na pasijon pripravljena. Pri tem sodeluje več kot 1300 prostovoljcev, zadovoljni pa so tudi s potekom prodaje vstopnic.

"Glavno sporočilo današnje novinarske konference je, da je Škofja Loka pripravljena, pripravljene so ulice in prenovljen Mestni trg, predvsem pa so pripravljeni prostovoljci in vsi ljudje na občinski upravi, v javnem zavodu 973 in v številnih organizacijah, društvih in skupinah, ki se vključujejo v pasijon," je povedal škofjeloški župan Tine Radinja.

Nova uprizoritev Škofjeloškega pasijona bo znova potekala po 11 letih, saj je prejšnja uprizoritev zaradi pandemije covida-19 odpadla. Nazadnje je uprizoritev potekala leta 2015. Foto: Tinkara Zupan/STA

Prva uprizoritev po 11 letih, covid-19 je odnesel prejšnjo izvedbo

To bo prva uprizoritev Škofjeloškega pasijona po 11 letih, saj je prejšnja uprizoritev zaradi pandemije covida-19 odpadla. Tako bo to tudi prva uprizoritev od vpisa na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Župan je prepričan, da bo ta mednarodna prepoznavnost Škofjeloškega pasijona povzročila, da bo tokratna uprizoritev odmevala še širše kot uprizoritev leta 2015.

Prodali že okoli 15 tisoč vstopnic

Na to kaže tudi dobra prodaja vstopnic. Vodja projekta Škofjeloški pasijon 2026 Jakob Vrhovec je povedal, da so prodali že okoli 15 tisoč vstopnic. "Smo na približno polovici razpoložljive kapacitete, Mestni trg pa je razprodan že za vse predstave," je dejal Vrhovec. Tako je prepričan, da bodo presegli število gledalcev iz leta 2015, ko so jih našteli 17 tisoč.

Vodja projekta Škofjeloški pasijon 2026 Jakob Vrhovec in režiser Škofjeloškega pasijona 2026 Marcelo Brula Foto: Tinkara Zupan/STA

Zvrstilo se bo sedem predstav

Približno polovico vstopnic so kupile skupine, drugo polovico pa posamezniki. Okoli 15 odstotkov vstopnic so kupili tujci. Predvsem pričakujejo gledalce iz pobratenih mest in mest združenja Douzelage, pa tudi iz zamejstva. Med 21. marcem in 12. aprilom se bo zvrstilo sedem predstav. Pred tem bosta še predgeneralka in generalka, na katero bodo povabili škofjeloške šolarje in prebivalce ožjega mestnega jedra.

Velik logističen in finančni zalogaj

Ker na vsaki predstavi pričakujejo okoli tri tisoč gledalcev, bo to logistično zelo zahtevno. Projekt pa je zahteven tudi s finančnega vidika, je povedal župan in pojasnil, da je občina zaenkrat za uprizoritev namenila 60 tisoč evrov, končni račun pa bo odvisen od prodaje vstopnic in sponzorstev. Kot je prepričan župan, gre za pomemben vložek v ohranitev več kot 300 let stare dediščine.

Novinarska konferenca pred novo uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona Foto: Tinkara Zupan/STA

Ohranjanje dediščine Škofjeloškega pasijona pa ne bi bilo možno brez prostovoljstva. V organizacijo in izvedbo uprizoritve je vključenih več kot 1300 prostovoljcev. V predstavi jih nastopa več kot tisoč, med njimi veliko mladih, je povedal režiser Marcelo Brula.

Zanimanje med prostovoljci veliko, manjka jim konjenikov

Največji izziv je bil zamenjava dobršnega dela igralcev iz prejšnjih uprizoritev. Zanimanja med prostovoljci je bilo veliko, tako so uspešno pomladili pasijonsko igralsko skupino. Za Adamove otroke se je denimo prijavilo kar 165 otrok, ki jih bodo razdelili v skupine, tako bodo lahko nastopili vsi. Manjka pa jim konjenikov, ki jih imajo zaenkrat okoli 30.

Vaje potekajo skoraj vsak dan in jih bodo v kratkem iz župnišč po vaseh preselili v nekdanji nunski samostan v Škofji Loki, kjer se zaključuje prva faza prenove in kjer so že postavili vadbeni oder. "Procesija je že povsem pripravljena, manjkajo le kakšni detajli," je povedal Brula. Pomeriti in prilagoditi je treba še kostume, velik izziv bo tudi maska na dan predstave. Vse pa, kot je zagotovil Brula, teče po načrtih in v dobrem vzdušju.

Med 21. marcem in 12. aprilom se bo na škofjeloških ulicah zvrstilo sedem predstav. Foto: Ana Kovač

Potekal bo tudi spremljevalni program

Poleg predstav bo potekal tudi spremljevalni program. 19. marca bodo odprli pasijonsko razstavo Škofjeloški pasijon v klekljani čipki, na kateri bodo prepletli dve enoti na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine. Poleg tega bosta na ogled razstava risb in pasijonske miniature, potekale bodo pasijonske delavnice, koncert in drugi dogodki, med drugim tudi mednarodna znanstvena konferenca.