Znani zdravnik in pisatelj David Zupančič se je pred kratkim v družbi žene Ester, s katero sicer veljata za zelo diskreten par, udeleželil krstne uprizoritve ene izmed predstav v Cankarjevem domu, kjer so par ujeli tudi fotografi.

David Zupančič, znan slovenski zdravnik infektolog, pisatelj in spletni vplivnež ter v zadnjem času tudi televizijski voditelj pogovorne oddaje na nacionalni televiziji, ki je namenjena razlagam o zdravstveni tematiki, svojega osebnega življenja pretirano ne izpostavlja na družbenih omrežjih. Tudi zato partnerskega odnosa s svojo ženo Ester, ki je sicer zobozdravnica, ne obeša na veliki zvon.

Nedavno so Zupančiča v družbi žene, s katero bosta letos praznovala sedmo obletnico poroke, ujeli na predstavi Orfej in Evridika v Cankarjevem domu, ki je doživela svojo krstno uprizoritev. Par je, kot poroča revija Lady, deloval sproščeno, mlada starša pa sta si rezervirala večer zase.

Njegova žena Ester je njegova glavna navijačica in podporni steber

"Ester je moja najljubša sogovornica, moja glavna navijačica in moj podporni steber v vseh neskončnih projektih in izzivih življenja," je za revijo Lady o svoji ženi razkril Zupančič, s katero imata tudi dva majhna otroka, hčerko Mino in mlajšega sina. Žena Ester se na moževo prepoznavnost še ni povsem navadila, zato jo odzivi ljudi, ki so sicer prijazni, še vedno presenetijo. Kot je nedavno razkril Zupančič na svojih družbenih omrežjih, sta bila z ženo nekoč še bolj redna gosta gledališča in kulturnih dogodkov, a se zdaj zaradi vzgoje majhnih otrok redkeje odpravita na tovrstno druženje oziroma sprostitev. Kljub pestremu družinskemu in kariernemu življenju pa si zakonca še vedno znata vzeti čas drug za drugega.

Zupančič ne skriva, da je usklajevanje starševstva in karierne poti zelo zahtevno

O zahtevnem življenjskem obdobju je Zupančič več povedal kar na svojih družbenih omrežjih: "Eden izmed zelo zahtevnih občutkov starševstva, ko imaš majhne otroke, je, da ti je ves čas težko in si stalno utrujen, bolan, nič časa nimaš zase ter odnos s svojo ženo, po drugi strani pa imaš ves čas občutek, da je to najboljše, kar imaš v življenju. In ob tem si hkrati jezen, saj si želiš, da bi to obdobje minilo, obenem ga skušaš ceniti, po drugi strani imaš slabo vest, ker ga ne ceniš dovolj in bi šel rad spat ter se spočil. Gre za precej čuden kontrast," je nedavno povedal Zupančič in poudaril, da lahko prav zaradi teh občutkov, da svojim otrokom ne posvečajo vse svoje pozornosti in tudi številnih opazk okolice, mladi starši v sebi doživljajo pravi vihar in stisko.

"Enostavna lekcija, tudi za vse tiste, ki niso starši majhnim otrokom, je ta, da ima vsako obdobje neke prednosti in slabosti, lepote in izzive," je še povedal zdravnik in pisatelj.

"Lahko je nekaj najlepše na svetu, a hkrati noro težko"

"Lahko je nekaj najlepše na svetu, a hkrati noro težko," je še zaključil Zupančič, ki je izdal že tri svoje knjige: knjižno uspešnico Življenje v sivi coni ter knjigi Znanost mirnega življenja in V mejah normale, ustvarja pa tudi podkast Umetnost lenarjenja in vodi televizijsko oddajo TV klinika na Televiziji Slovenija.

S svojim očetom Matjažem Zupančičem, gledališkim režiserjem in pisateljem, bosta jeseni izdala tudi zbirko kratkih zgodb z naslovom Temu kraju se reče drugače.

