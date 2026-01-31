Rimske terme so se v zadnjih dneh znašle v središču pozornosti zaradi poročanja o erotičnem oziroma svingerskem dogodku, ki je potekal v njihovih prostorih. Direktor term Valerij Arakelov je ob tem poudaril, da so zgolj oddali prostor organizatorju in da ne vidijo nič spornega v zakonitem dogodku, ki spoštuje pravila in zasebnost udeležencev.

"Še nikoli me ni poklicalo toliko ljudi. Večina se čudi, v čem je sploh problem. Podobni dogodki potekajo po Sloveniji in tujini ves čas, pa se nihče ne razburja," je za Slovenske novice povedal Arakelov.

Po njegovih besedah gre za profesionalno organizirano erotično zabavo, na kateri sodelujejo umetniki in nastopajoči iz različnih držav. Moti ga predvsem širjenje dezinformacij in objavljanje promocijskega videa brez dovoljenja organizatorja, kar je po njegovem povzročilo napačne predstave in škodovalo ugledu term.

Sprejemajo vse goste brez diskriminacije

Arakelov poudarja, da Rimske terme delujejo kot odprt in profesionalen turistični objekt. "Slovenija je svobodna država. Pri nas sprejemamo vse goste brez diskriminacije. Ne sodimo nikogar po spolnosti, prepričanjih ali življenjskem slogu. Vse, kar je zakonito, je dobrodošlo," je dejal.

Dodaja, da je osnovna dejavnost term še vedno zdraviliški in wellness turizem ter organizacija seminarjev in drugih dogodkov, erotična zabava pa je zgolj občasna in ni osrednji del njihove ponudbe.

Očitek dvojnih meril

Direktor se sprašuje, zakaj so bile ravno Rimske terme tako izpostavljene, saj podobni dogodki potekajo tudi drugod, vključno z javnimi erotičnimi sejmi, ki praviloma ne sprožajo tolikšnega razburjenja.

Ob tem poudarja, da kot podjetnik ne razume, zakaj se mora v svobodni državi zagovarjati, ker spoštuje zasebnost gostov. "Naša naloga ni presojanje ljudi, ampak zagotavljanje zakonite in kakovostne storitve," je sklenil.