Sklad po ureditvi posojila CEB v gradnjo 800 stanovanj

Stanovanjski sklad RS je pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB) zaključil postopke za 50 milijonov evrov posojila, ki ga bo namenil gradnji okoli 600 najemnih stanovanj v dveh projektih v Ljubljani in okoli 200 v enem projektu v Mariboru. Stanovanja naj bi bila končana v letu 2021.

Z delom posojila bodo financirali gradnjo soseske Novo Brdo v Ljubljani, kjer je predvidenih 498 stanovanj. Gradnja naj bi bila po prvotnih načrtih končana leta 2020, a so postopek za leto dni zavlekli dve zahtevi za revizijo, ki so sedaj končani, in težave z družbo Rafael pri izkopu gradbene jame (družba je izkopano zemljino vozila v območje Nature 2000 namesto na deponijo).

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal direktor sklada Črtomir Remec, bo razpis za izvajalca gradnje za obe fazi (prva s 307 in druga s 166 stanovanji) objavljen prihodnji teden. Stanovanja bodo v 18 objektih s pritličjem in tremi nadstropji, velika bodo od 30 do 80 kvadratnih metrov.

Skupna vrednost investicije bo odvisna od ponudb. Remec upa, da bodo gradbena podjetja upoštevala, da je sklad projekt preprojektiral in pocenil na skoraj 20 odstotkov, ter da ne bodo vztrajali pri prvotnih ponudbah. Te so bile po njegovih besedah glede na cene za 102 najemni stanovanji, ki ležita prek ceste v soseski Zeleni gaj, višje za okoli 30 odstotkov, čeprav so se v tem času stroški gradnje zvišali za okoli desetino. Cena najema naj bi bila okoli sedem evrov na kvadratni meter.

V okviru Novega Brda najemna stanovanja gradi tudi občinski stanovanjski sklad, in sicer je predvidenih 174 stanovanj.

Na Gerbičevi več kot sto stanovanj za mlade

Drugi projekt republiškega sklada v Ljubljani bo skupnost za mlade na Gerbičevi, kjer je za mlade med 18. in 29. letom starosti načrtovanih 109 bivalnih enot za eno ali dve osebi - skupno je predvidena namestitev za 171 oseb - ter skupni prostori in medgeneracijski center. Okvirna cena najema za posteljo bo okoli 100 evrov, je povedal Remec.

Sklad za projekt pridobiva gradbeno dovoljenje. Direktor sklada dovoljenje pričakuje junija, nato bo sledil razpis in predvidoma jeseni začetek gradnje.

V Mariboru predvidenih 200 stanovanj

S posojilom CEB bo financirana prva faza projekta Pod Pekrsko gorco v Mariboru, in sicer 212 stanovanj velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov v več objektih. V soseski je sicer predvidenih skupno 400 stanovanj, torej še 188 v drugi fazi, skupno bo od 400 stanovanj 60 oskrbovanih. Remec pravi, da so za drugo fazo v pogovorih, da bi 100 stanovanj postavili v lesenih objektih, za kar bi lahko pridobili državnih 10 milijonov evrov. Cena najema v Mariboru bo po Remčevih besedah med pet in šest evrov na kvadratni meter.

Stanovanja, financirana s posojilom CEB, naj bi bila po načrtih zgrajena leta 2021.

Sklad v Mariboru načrtuje še en projekt, in sicer 437 stanovanj, od tega 60 oskrbovanih v več objektih na Novem Pobrežju. V teku je priprava projektne dokumentacije, gradbena dela naj bi se začela leta 2023, stanovanja pa naj bi bila zgrajena leta 2025.