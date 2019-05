Šiško: Evropske volitve so bile neveljavne

Volitve v Evropski parlament so bile po mnenju predsednika Gibanja Zedinjena Slovenija Andreja Šiška diskriminatorne, nesvobodne, nepravične, nepoštene in posledično tudi neveljavne. V Gibanju Zedinjena Slovenija so po njegovem prepričanju glede na svoj finančni vložek in diskriminatorno obravnavo medijev dejansko zmagovalci volitev.

Krivci za diskriminatornost in nepoštenost volitev so po mnenju Andreja Šiška poslanci parlamentarnih strank. Ti so pred leti sprejeli volilno zakonodajo, ki omogoča takšne volitve, kot smo jim bili priča. "Volivci imajo tega počasi že dovolj, zato se je teh volitev udeležila manj kot tretjina volilnih upravičencev," je sporočil Šiško.

Šiško že začel priprave na naslednje državnozborske volitve

Prepričan je, da so bile evropske volitve, na katerih je ZSi prepričala 0,68 odstotka volivcev, tudi "vnaprej zrežirane in utrjevane s pomočjo planskih anket, ki ne odražajo realnega stanja". Po njegovih besedah so takšne rezultate pričakovali, zato se z njimi ne obremenjujejo.

Dodal je, da njihova stranka ni bila povabljena na nobeno soočenje, razen na soočenja zunajparlamentarnih strank, kjer so bili "postavljeni v tretjo ligo, s prvokategorniki pa se sploh nismo mogli javno soočiti". Šiško je še napovedal, da z današnjim dnem začenjajo priprave na naslednje državnozborske volitve.

Čuš: Rezultat je dober obet za prihodnost

Izid nedeljskih volitev v Evropski parlament, na katerih so dosegli 2,08-odstotno podporo, je medtem za Zelene Slovenije dober obet za naslednje parlamentarne volitve. Kot je poudaril predsednik stranke Andrej Čuš, jih veseli trend naraščanja podpore, Zeleni Slovenije pa po njegovih besedah nadaljujejo svojo pot vrnitve v slovenski parlament.

Predsednik stranke Zeleni Slovenije Andrej Čuš je v odzivu na izide evropskih volitev poudaril, da ga veseli trend naraščanja podpore njegovi stranki. Foto: STA

Čuš je spomnil, da so po delnih izidih med listami zasedli deveto mesto in prvo mesto med neparlamentarnimi strankami, prehiteli pa so tudi vladajočo SMC. "Prepričani smo, da bi ob enakopravnejši medijski zastopanosti dosegli še boljši rezultat," je dodal Čuš, ki se mu zdi rezultat dober obet za prihodnost. "Zavihali bomo rokave, začeli ustanavljati nove odbore, primerno mesto pa bomo dali tudi stroki," je še napovedal in dodal, da v stranki začenjajo priprave na naslednje, torej državnozborske volitve.

Na nedeljskih volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament je zmagala skupna lista SDS in SLS, ki je s 26,43-odstotno podporo osvojila tri poslanske mandate (Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič). SD je z 18,64 odstotka glasov dobila dva mandata (Tanja Fajon in Milan Brglez), prav tako tudi LMŠ, ki so ji volivci namenili 15,58 odstotka glasov (Irena Joveva in Klemen Grošelj). NSi je dobila 11,07-odstotno podporo, volivci pa so v Bruselj poslali Ljudmilo Novak.