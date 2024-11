Obseg poslovanja, ki zajema vse obračunane premije in druge prihodke, se je povečal pri vseh odsekih, najbolj pri premoženjskih in življenjskih zavarovanjih, pri katerih je bila rast dvomestna. Pri premoženjskih zavarovanjih so prihodki porasli zaradi povišanja cen in delno tudi zaradi novih zavarovanj, pri življenjskih zavarovanjih pa predvsem zaradi uspešne prodaje, so zapisali v objavi na spletni strani Ljubljanske borze.

K rasti čistega poslovnega izida so največ prispevala premoženjska zavarovanja z 20-odstotno rastjo zavarovalnih prihodkov in ugodnejšim škodnim dogajanjem kot lani, ko so skupino v večjem obsegu kot letos prizadele škode zaradi naravnih nesreč. Večji dobiček pa je skupina ustvarila tudi v odsekih pokojnine in upravljanje premoženja, življenjska zavarovanja in pozavarovanje.

Višji finančni rezultat

K višjemu dobičku je prispeval tudi finančni rezultat skupine, ki se je zvišal za 37,9 odstotka kot posledica polnega odraza učinkov višjih obrestnih mer pri reinvestiranju naložb in investiranju sredstev iz tekočega poslovanja, pojasnjujejo.

Skupina ostaja zelo dobro kapitalizirana. Solventnostni količnik je ocenjen v razponu med 198 in 204 odstotki.

Čisti izid skupine za prvo devetmesečje znaša 88,7 odstotka spodnje meje načrtovanega izida za vse leto 2024. Če v četrtem četrtletju ne bo bistvenega poslabšanja škodnega dogajanja in bodo razmere na finančnih trgih ostale stabilne, uprava ocenjuje, da bo skupina dosegla več kot 70 milijonov evrov čistega dobička, kolikor ga je načrtovala za celotno leto.