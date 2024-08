Zavarovalna skupina Sava s strmo rastjo prihodkov in dobička

Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju povečala obseg poslovanja, to je obračunanih premij in drugih poslovnih prihodkov skupaj, za 14 odstotkov na 563,8 milijona evrov. K temu so prispevale cenovne prilagoditve in nadaljnja večja prodaja zavarovanj. Čisti dobiček je bil s 44,5 milijona evrov za 11,1 odstotka višji kot v istem obdobju lani.

Obseg poslovanja skupine, ki poleg slovenskega trga z odvisnimi družbami deluje še na Hrvaškem, v Srbiji, Severni Makedoniji, Črni gori in na Kosovu, se je v prvih šestih mesecih leta povečal pri vseh odsekih, največ pri premoženjskih in življenjskih zavarovanjih. Pri premoženjskih je bila rast posledica povišanja cen in delno tudi novih zavarovanj, pri življenjskih zavarovanjih pa predvsem uspešne prodaje, so iz matične družbe skupine Save Re sporočili na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Ti razlogi so najbolj prispevali k rasti zavarovalnih prihodkov, ki so med januarjem in junijem znašali 388,1 milijona evrov. To je za 18,2 odstotka več kot v istem obdobju lani.

Celotni zavarovalni odhodki skupine so v prvem polletju znašali 304,1 milijona evrov in so bili za 26,2 milijona evrov večji kot v istem obdobju leto prej.

Zavarovalni rezultat je znašal 56,8 milijona evrov, kar je 17,7 odstotka več kot v lanskem prvem polletju. Okrepil se je na račun povišanja cen premoženjskih zavarovanj in organske rasti ter ugodnejšega škodnega dogajanja pri odseku pozavarovanje.

Nižji zavarovalni rezultat so v skupini zabeležili pri odseku premoženje EU, kar je posledica večje junijske ujme, ki je vplivala na obseg škod v višini 8,3 milijona evrov, ter rasti cen pozavarovalnih kritij in samopridržaja zaradi lanskih ujm. Stroški so zrasli manj kot zavarovalni prihodki, kar je vplivalo na izboljšanje kombiniranega količnika za 0,4 odstotne točke na ugodnih 89,7 odstotka, so navedli v Savi Re.

Konec leta načrtujejo 70 milijonov evrov čistega dobička

Kot so poudarili, so v skupini v prvem polletju uspešno uresničevali poslovni načrt za letošnje leto in dosegli 61 odstotkov načrtovanega obsega poslovanja za vse leto.

Na poslovanje skupine v tretjem četrtletju pa bodo vplivala neurja s točo v juliju. Njihov vpliv na rezultat za tretje četrtletje je ocenjen na 16,5 milijona evrov.

Uprava Save Re je ob tem ohranila prvotno napoved čistega dobička za letošnje poslovno leto v višini najmanj 70 milijonov evrov.

Kot so izpostavili, je skupina tudi v nadaljevanju leta še vedno izpostavljena večjim škodam in večji škodni pogostosti, pa tudi nestanovitnosti finančnih trgov in drugim potencialnim vplivom iz okolja. "Zaradi tega je ob ugodno zaključenem prvem polletju prenagljeno podajati kakršnekoli ocene poslovanja do konca leta, ki bi odstopale od poslovnega načrta skupine za leto 2024," so še zapisali v Savi Re.