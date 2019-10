Sirski Kurdi so se dogovorili z režimom v Damasku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sirski Kurdi so sporočili, da so z Damaskom dosegli dogovor o napotitvi sirske vojske na mejo s Turčijo, potem ko so ZDA v nedeljo sporočile, da bodo zaradi turške ofenzive s severa Sirije umaknile skoraj vse svoje kopenske enote na območju.

Ameriški obrambni minister Mark Esper je dejal, da so se odločili za umik tisoč vojakov, potem ko so ugotovili, da turške sile na severu Sirije prodirajo globlje, kot so pričakovali.

Kurdske sile, ki so bile glavna zaveznica ZDA v boju proti Islamski državi v Siriji, so ZDA že z delnim umikom pred tednom dni pustile na cedilu, s katerim so omogočile začetek turške ofenzive na severovzhodu Sirije. Ta je od minule srede zahtevala več kot sto življenj, od tega samo 60 civilistov. Več kot 130.000 ljudi je bilo po podatkih ZN prisiljeno zapustiti domove, njihovo število pa bi se lahko potrojilo.

Dogovor z režimom v Damasku nujen korak za preživetje

Kurdske sile v dogovoru z režimom v Damasku vidijo nujen korak za preživetje in ustavitev turške ofenzive.

Kurdske oblasti so sporočile, da so s ciljem obrambe dosegli dogovor s sirsko vlado o namestitvi sirske vojske ob sirsko-turški meji, ki bo pomagala Sirskim demokratičnim silam (SDF). Pred tem je sirska tiskovna agencija Sana poročala, da sirska vojska na mejo pošilja vojake za "soočenje" s turškimi silami.

Poveljnik SDF Mazlum Abdi je poudaril, da če morajo izbirati med kompromisi in genocidom njihovega naroda, da bodo gotovo izbrali življenje svojih ljudi.

Zunanji ministri EU o odzivu na turško ofenzivo v Siriji

Zunanji ministri EU bodo danes v Luksemburgu razpravljali o odzivu na turško ofenzivo proti kurdskim silam. V več državah unije omenjajo možnost sankcij, a o tem bodo po pričakovanjih odločili voditelji članic konec tedna v Bruslju, ne ministri. Slovenijo zastopa zunanji minister Miro Cerar.

Razprava, ki se je bo udeležil tudi posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen, bo po napovedih osredotočena na posledice turške ofenzive na boj proti teroristični skupini Islamska država (IS), na vprašanje okoli 12.000 borcev IS v kurdskih zaporih in na njeno humanitarno razsežnost.

Erdogan grozi s prostim prehodom 3,6 milijona sirskih beguncev in migrantov

EU se sicer sooča tudi z grožnjami turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da bo odprl vrata 3,6 milijona sirskim beguncem in migrantom, ki so v Turčiji, če bo kritizirala turško operacijo proti Kurdom. Erdogan želi z operacijo ob turški meji vzpostaviti varno območje in tja preseliti več kot milijon sirskih beguncev.

EU takoj pozvala k ustavitvi ofenzive

EU je takoj po sprožitvi ofenzive pozvala k njeni takojšnji ustavitvi. Več zahodnih držav, med njimi Nemčija in Francija, je sporočilo, da bodo zaradi turške ofenzive proti Kurdom začasno ustavile dobavo orožja Ankari. Iz Belgije prihajajo pozivi h gospodarskim sankcijam proti Turčiji.

Ministri bodo razpravljali tudi o ukrepanju proti Turčiji zaradi vrtanja nafte in plina v ciprskem morju. Ciprski predsednik Nikos Anastasiades dejavnosti Turčije označuje kot največje izzivanje doslej ter poziva k odločnemu sporočilu in konkretnejšemu odzivu EU.

Julija so se voditelji članic unije zaradi turških dejavnosti v ciprskem morju dogovorili za ukrepe, ki vključujejo zmanjšanje predpristopne pomoči, omejitev posojil Evropske investicijske banke, odpoved nekaterih političnih srečanj in zamrznitev pogajanj o letalskem sporazumu. Obenem so pozivali k nadaljnji preučitvi možnosti ciljno usmerjenih ukrepov.