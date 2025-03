Kot so sporočili iz sindikata, od podjetij Arriva, Nomago, Ljubljanski potniški promet (LPP) in Avtobusni promet Murska Sobota, ki so prejela koncesijo za izvajanje potniškega prometa, pričakujejo tudi dostojne pogoje za usklajevanje dela in zasebnega življenja z opustitvijo t. i. časa razpoložljivosti, saj se ta po trenutnem sistemu ne šteje v delovni čas, posledično pa so vozniki za poln delovnik v službi deset, 12 ali celo več ur.

Prav tako so pozvali k dostojnim pogojem za varno delo zaposlenih oziroma k skrbi za varnost in vzdrževanje delovnih sredstev ter k ureditvi varnega in zdravega delovnega okolja z nično stopnjo tolerance do kršitev delovne zakonodaje.

Delavci na delu preživijo tudi do 13 ur dnevno

"V Sindikatu voznikov Slovenije delodajalce že vrsto let opozarjamo na težave v panogi," so opozorili. "Gre za panogo, kjer delavci na delu preživijo tudi do 13 ur dnevno, za to pa so vse prej kot ustrezno nagrajeni," so podčrtali.

Da je za pomanjkanje delovne sile v panogi ustrezna rešitev samo izpolnitev njihovih zahtev, dokazujejo tudi izkušnje iz Hrvaške, so navedli, to pa argumentirali z reševanjem težav v Splitu.

"Niso potrebne analize, ni potreben doktorat iz makroekonomije. Rešitev je zelo enostavna in preizkušeno deluje. Osnovna plača 1.700 evrov brez koncev tedna in nadurnega dela – z nadurnim delom in konci tedna pa več kot dva tisoč evrov neto. Glede na to, da si največja koncesionarja letno razdelita deset milijonov evrov državnega denarja in ob tem oba poslujeta z dobičkom, ni izgovorov, da tega ne bi občutili tudi naši vozniki avtobusov," so jasni v sindikatu.

"Namesto tega pa že vrsto let poslušamo izgovore, najprej o neurejenih koncesijah, potem o starajoči se družbi in pomanjkanju delavcev, zdaj pa vidimo pregrešno drage turistične izlete na Filipine, kjer se preizkuša delavce, vse to zgolj in le v želji po čim cenejši delovni sili, ki se jo lahko strpa v plesnive zgradbe," so kritični.

V panogi je zaposlenih nekaj več kot tri tisoč ljudi

Koncesionarji v javnem cestnem potniškem prometu se v Sloveniji soočajo z vedno novimi odpovedmi. V panogi je zaposlenih nekaj več kot tri tisoč ljudi, v državi pa je več kot 13 tisoč ljudi z ustreznim vozniškim dovoljenjem, so poudarili.

Odziv delodajalcev pričakujejo v roku osmih dni, sicer bodo posegli "po vseh sredstvih sindikalnega delovanja".

Poziv so naslovili tudi na predsednika vlade Roberta Goloba in pristojna ministra.