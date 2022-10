Sindikat v Žitu napovedal opozorilno stavko

Konferenca sindikata družbe Žito je za ponedeljek, 24. oktobra, napovedala štiriurno opozorilno stavko. Zgodila se bo v primeru neuspešnih pogajanj z vodstvom družbe, so navedli. Nezadovoljni so s plačami in drugimi prejemki, z vse več odhodi zaposlenih ter zapiranjem obratov, vodstvu družbe pa očitajo nepripravljenost na dialog.

Konferenca sindikata družbe Žito, ki spada pod Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije, je stavko napovedala v današnjem sporočilu za javnost.

Žito, ki je v lasti hrvaške Podravke, spada med vodilna slovenska podjetja v prehrambni panogi. Poleg kruha, pekovskega peciva in zamrznjenih izdelkov blagovne znamke Žito ima v portfelju blagovne znamke riža, testenin in mlevskih izdelkov Zlato Polje, čajev 1001 cvet, začimb Maestro, kaš in stročnic Natura, bombonov Šumi in čokolad ter biskvitnega peciva Gorenjka.