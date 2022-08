V Španiji zaradi stavke letalskega osebja odpovedali več letov

Iberia Express je za zdaj potrdila osem "preventivnih odpovedi" letov in v izjavi navedla, da je za 84 odstotkov prizadetih potnikov uredila nadomestne lete ali prevoze, preostali pa so se odločili za povračilo stroškov ali kupone.

Skupno naj bi odpovedali 92 letov

Že v petek je letalska družba zaradi prihajajočih stavk napovedala, da bo v prvih treh dneh stavke odpovedala 24 notranjih letov, kar bo vplivalo na približno tri tisoč potnikov. Stavkajoči med drugim zahtevajo izboljšanje delovnih pogojev in uskladitev plač z inflacijo, ki je bila julija v Španiji na letni ravni 10,8-odstotna.

V času stavke, ki bo trajala do 6. septembra, naj bi bilo skupno odpovedanih 92 letov, kar bo vplivalo na več kot 17 tisoč potnikov, je povedala tiskovna predstavnica sindikata USO.

V Španiji so poleti že stekle tudi stavke zaposlenih pri Iberiinih konkurentih iz Velike Britanije in Irske, družbah EasyJet in Ryanair. Zaradi stavke pilotov je družba EasyJet danes odpovedala štiri lete. Piloti sicer zahtevajo ponovno vzpostavitev pogojev, ki so jih imeli pred pandemijo, in nadaljevanje pogovorov o novi kolektivni pogodbi.